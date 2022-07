Cât costă noul echipament al FCSB-ului! Fanii trebuie să scoată bani grei din buzunar

FCSB și-a lansat cu surle și trâmbițe , iar fanii au șansa să intre în pielea lui Tănase, Octavian Popescu sau Darius Olaru.

Cât costă noul echipament al FCSB și unde poate fi achiziționat de suporteri

FCSB a scos la vânzare noul echipament pe , iar prețurile sunt destul de piperate, cel puțin pentru România.

Un tricou oficial roșu sau albastru costă nu mai puțin de 375 de lei, iar cel de-al treilea echipament de culoare neagră nu a fost încă scos la vânzare.

Suporterii au posibilitatea să își personalizeze tricoul și să adauge numărul și numele pentru 60 de lei. Fanii FCSB mai pot adăuga și log-ul Walter Torso și cel al SuperLiga, pentru alți 20 de lei. Așadar un tricou oroginal poate ajunge la prețul de 455 de RON.

Cât costă un echipament complet al FCSB-ului

Fanii care vor să fie îmbrăcați din cap până în picioare ca idolii lor de pe teren trebuie să bage mâna adânc în buzunare. Un echipament complet format din tricoul, șort și jambiere costă 699 de lei.

Pentru a adăuga un număr și un nume pe tricou, suporterii mai trebuie să scoată din portofel încă 60 de lei, la care se adaugă alți 20 de lei pentru logo-ul Walter Torso și SuperLiga. În total: 769 de RON.

Suporterii își pot achizițioana de pe site-ul magazinului FCSB bluza navy și albastră de prezentare (375 de lei), tricoul de prezentare pentru 2022 (175 de lei), tricoul albastru al Academiei FCSB (200 de lei) sau tricoul NIKE de prezentare (300 de lei).

Fanii își mai pot achiziționa și echipamentul de anul trecut, dar și cel din 2017

Pentru un preț mai accesibil, suporterii FCSB-ului își pot cumpăra echipamentul din sezonul trecut. Astfel, un tricou NIKE oficial din 2021 costă 550 de lei, cu reducere de 100 de lei.

Suporterii pot opta și pentru tricoul alb de deplasare, aflat de asemenea la reducere, de la 630 de lei la 400 de lei. Colecționarii pot achiziționa și tricoul oficial al echipei din 2017 cu 375 de lei.

Echipamentul FCSB-ului, mai scump decât cel al Barcelonei sau al lui Real Madrid

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a explicat de ce prețul la echipamentul oficial este atât de ridicat: „Omul vrea să-şi cumpere un tricou original… costă 150 de euro. Oamenii ne înjurau pe vremuri că de ce tricoul nostru este mai scump decât cel al Barcelonei? Le-am explicat, e logic, pentru că producătorul de echipament face mult mai puţine şi atunci costul e mult mai mare.

Adică în niciun caz nu puneam noi adaos. Noi nu puneam adaos deloc […] Românul nu are cultura să meargă pe stadion, românul nu are cultura să meargă în magazin să achiziţioneze… Am gestionat clubul când jucam semifinale de Cupa UEFA. Orice încercam nu erau vânzari care să conteze”, declara oficialul FCSB pentru .

Ciprian Marica a fost cel care a criticat public politica FCSB: „Era mai scump decât al Barcelonei în magazin”

Un tricou de joc al Barcelonei costă 89 de euro, în timp ce un tricou al lui Real Madrid e doar 67 de euro. Ceva mai scumpe este tricoul celor de la Juventus, 91 de euro, în timp ce un tricoul al FCSB a ajuns și până la 130 de euro!

Ciprian Marica a explicat : „Am jucat în România la o echipă și am vrut să cumpăr tricou. Era mai scump decât al Barcelonei în magazin, crede-mă! Mai scump decât al Barcelonei și al lui Real Madrid! Să-ți spun de ce.

Când se negociază contractul de sponsorizare, preferă să ia bani mai mulți decât să ia echipament. D-aia jucătorii nu își pot schimba tricourile, că săracii au două tricouri.

Dacă l-ai schimbat, îl plătești. Dacă ai făcut schimb, e problema ta, îl plătești. Când vii la mine sponsor de echipament, îți impun sau negociez prețul de vânzare al tricoului, nu vinzi tu tricou cu 7 milioane și să văd că suporterii mei nu își pot permite. Foamea asta din fotbalul românesc te obligă să ceri mai mulți bani, nu mai contează că nu vinzi tricouri”, a spus Ciprian Marica, la .