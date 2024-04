Cât costă o noapte de cazare în apartamentul de 5 stele a lui Mihai Trăistariu: ”Voi merge și pe lux anul acesta”

Cât costă o noapte de cazare în apartamentul de 5 stele a lui Mihai Trăistariu? Artistul a vorbit despre locațiile sale, dar și despre prețuri. Se pare că apartamentele acestuia se află chiar în buza mării.

Cei mai mulți români au deja planurile făcute atât pentru vacanța de vară, . Unele persoane au ales să meargă la munte, în timp ce altele au optat pentru litoralul românesc.

Prețurile pot fi destul de variante, în funcție de preferințe. Din fericire, avem de unde alege. Cei care vor lux îl găsesc, pentru niște tarife mai piperate, iar cei care sunt în căutarea unor locații simple pot avea de asemenea parte de o vacanță de vis.

Cât costă o noapte de cazare în apartamentul de 5 stele a lui Mihai Trăistariu? . Acum deține 7 apartamente, de 3 și 4 stele și mai nou a achiziționat și un imobil de 5 stele.

Acesta este momentan în amenajare, însă la final, va fi ceva cu adevărat deosebit. Locația are vedere la mare și e situată la etajul 3 din 10. Astfel, turiștii merg doar câțiva metri până la plajă și au și o priveliște fabuloasă.

Cât a plătit artistul pentru apartament

Totodată, complexul unde se află apartamentul are mai multe piscine, sala de fitness, spa, saune, dar și magazine. Iar dacă de la distanță ar putea părea că nu oricine își va permite să stea aici, adevărul e altul.

Cât costă o noapte de cazare în apartamentul de 5 stele a lui Mihai Trăistariu? Artistul a ales să nu modifice prețurile. Astfel, are aceleași tarife ca și anul trecut. Pentru apartamentul de lux însă, acesta va percepe 900 de lei pe noapte, în perioada iulie-august.

Mihai Trăistariu spune că a plătit 90.000 de euro pentru apartament și l-a luat în rate. Îl va mai costa ceva și să îl mobileze, însă se așteaptă să aibă rezultate bune în vara aceasta. Momentan, toate apartamentele sale au fost deja închiriate de 1 mai și de Paște.

„De 1 mai și de Paște am toate apartamentele închiriate deja, eu deja am închiriate și pentru vară sferturi. Prețurile au rămas la fel ca anul trecut. Din ianuarie mi-am cumpărat și un apartament de lux, am împrumutat bani din bancă, am început ratele. Ceea ce aveam erau apartamente de 3-4 stele, acum am unul de 5 stele, se mobilează, se lucrează la el, undeva de la 1 iunie va fi gata. Voi merge și pe lux anul acesta.

Am 6 apartamente obișnuite și unul de lux să vedem cum va funcționa, va fi 900 de lei pe noapte, are trei piscine, 10 magazine la parter, într-un bloc la buza mării, cu tot ce trebuie, sunt 1.000 de apartamente acolo, ai fitness, spa, tot ce vrei. De Paște voi cânta la Predeal, iar pe 5 și 6 voi fi la Sinaia la niște resorturi. Apartamentul a costat 90.000 de euro și mai costă vreo 15.000 de euro să-l mobilez”, a spus Mihai Trăistariu pentru .