Cât costă un abonament la Sky Showtime, noul rival Netflix din România: “Oferă o listă de conținut incredibil”

Sky Showtime este cel mai nou serviciu de streaming din țara noastră, după Netflix, HBO Max, Amazon și Disney Plus. Potrivit , este vorba de un site care va fi lansat în mod oficial în România cât mai curând.

Așadar, această nouă platformă va fi disponibilă în România începând cu 14 februarie 2023, dar și în alte țări din Europa Centrală și de Est, printre care se numără: Albania, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord, Polonia şi Slovacia.

Va găzdui titluri ale caselor de producţie Universal şi Paramount, dar şi conţinut de la Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios şi Peacock, ceea ce înseamnă că este dedicat atât adulților, cât și celor mici.

De asemenea, acest serviciu le va oferi abonaților producţii originale locale, documentare şi programe speciale de pe pieţele sale la un preț accesibil de doar 3,99 euro pe lună. În Albania, Kosovo, Macedonia de Nord și Slovacia, accesul în platforma Sky Showtime va fi disponibil pentru 5,99 euro pe lună.

În aceeași notă, în Cehia, prețul va fi de 179 coroane cehe pe lună, în Ungaria 1.999 forinți pe lună și în Polonia 24,99 zloți pe lună.

Sky Showtime, acces la numeroase filme și seriale

Sky Showtime oferă acces la numeroase și seriale, printre care se numără: Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman şi Top Gun: Maverick.

În plus, abonaţii vor avea acces la o selecţie variată de seriale, cum ar fi: A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order Season 21, Let The Right One In, Mayor of Kingstown Season 1 and 2.

Totodată, utilizatorii pot viziona și Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos și The Offer.