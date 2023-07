Cât de gravă este accidentarea lui Valentin Mihăilă. Ultimele detalii din Italia

Valentin Mihăilă, eroul „tricolorilor” din Elveția – România, scor 2-2, se recuperează după ruptura musculară de gradul doi suferită în ân meciul de la Lucerna din preliminariile Euro 2024. într-o vacanță exotică în Grecia, iar internaționalul român își pregătește revenirea în forță în tricoul celor de la Parma.

Vești bune pentru Valentin Mihăilă! Ce se întâmplă cu internaționalul român după accidentarea de la echipa națională

Parma se pregătește de începutul sezonului 2023-2024, iar formația lui Dennis Man și Valentin Mihăilă are ca obiectiv promovarea în Seria A, după două ediții în liga secundă. Cei doi internaționali români sunt printre cei mai importanți fotbaliști din lotul italienilor.

Mihăilă nu a fost ferit de accidentări în sezonul 2023-2024, însă speră să rupă „blestemul” problemelor medicale după revenirea în Italia. Intrat în repriza secundă din Elveția, Valentin Mihăilă a reușit să își pună amprenta pe tabela de marcaj și să smulgă un punct din cea mai grea deplasare pentru „tricolori” în preliminarii.

Fostul fotbalist al Universității Craiova a strălucit la Lucerna, reușind să întoarcă scorul după minutul 89 împotriva elvețienilor. l-a executat pe portarul lui Bayern Munchen după două pase oferite de la Olimpiu Moruțan.

Totuși, Valentin Mihăilă a dezvăluit la finalul confruntării că a suferit o ruptură musculară înaintea ultimului gol înscris în poarta lui Yann Sommer. Situația internaționalului român s-a îmbunătățit între timp, iar FANATIK a aflat în exclusivitate că rezultatul ultimului RMN efectuat în Italia este unul bun, iar situația nu este de natură să îngrijoreze.

Din informațiile site-ului nostru, Valentin Mihăilă urmează să se alăture colegilor săi din cantonamentul Parmei după vacanța din Grecia. Staff-ul italienilor a decis ca fostul fotbalist al Universității Craiova să nu înceapă încă din primele zile cu sprinturi sau șuturi la poartă, pentru a se asigura că recuperarea acestuia va decurge excelent.

Valentin Mihăilă a răbufnit după Elveția – România 2-2: „Dacă aveți alții, de ce nu chemați alții”

, scor 2-2, iar eroul „tricolorilor” a cerut încredere din partea suporterilor echipei naționale. Internaționalul a mărturisit că elevii lui Edi Iordănescu au avut încredere într-un rezultat pozitiv în deplasarea de la Lucerna.

„Îmi felicit coechipierii, echipa, suporterii pe această cale pentru că ne-au susţinut până în ultimul moment. Am crezut în şansa noastră şi am reuşit să egalăm. Cu o fază înainte de gol am pasat în lateral la Burcă, am simţit că mi s-a încărcat puţin muşchiul.

Iar apoi, la pasa lui Moruţan când am dat al doilea gol, înainte de gol am simţit cum m-a înţepat piciorul pe coapsă şi asta a fost. Cred că, dacă eram bine, poate aveam noroc şi îl dădeam şi pe al treilea. Am avut încredere în noi, cu toate că majoritatea oamenilor din România nu prea au încredere.

Zic că suntem slabi, că e o naţională mică. În prima repriză am jucat destul de slab, dar cu toţii ştiu că Elveţia e o forţă a Europei. A doua repriză am prins încredere. Probabil că a doua repriză s-au mai relaxat puţin şi am prins noi aripi. Vreau să fac aşa…să dau un semn, pentru că suntem o echipă mică, cum spun toţi, dar aveţi încredere în noi, pentru că alţii nu aveţi! Dacă aveţi alţii, de ce nu chemaţi alţii”, spunea Vali Mihăilă.