Valentin Mihăilă a „explodat” după ce a adus un punct nesperat României în deplasarea din Elveția: „Dacă nu aveți încredere în noi, de ce nu chemați pe alții?”

după ce a obținut un egal nesperat în meciul din deplasare cu Elveția, contând pentru etapa a 4-a din Grupa I. Condusă cu 0-2 până în minutul 89, selecționata lui Edi Iordănescu s-a salvat în prelungiri, grație unei „duble” a lui Valentin Mihăilă.

Valentin Mihăilă, eroul României în meciul cu Elveția: „Sunt fericit, dar și trist în același timp”

Valentin Mihăilă a fost „arma secretă” a lui Edi Iordănescu în deplasarea din Elveția. Introdus pe teren în repriza secundă a partidei de la Lucerna, reușind două goluri care ne mențin neînvinși în preliminarii.

Totuși, deși a fost eroul „tricolorilor”, el nu s-a putut bucura pe deplin de rezultatul obținut, din cauza unei accidentări suferite înainte de golul al doilea. La prima vedere se pare că ar fi vorba de o nouă leziune musculară, ceea ce

„Mă simt foarte bine, sunt fericit, dar în acelaşi timp sunt trist pentru că din nou cred că am suferit o leziune musculară pe coapsa dreaptă. Nu prea mă încântă acest lucru.

Un rezultat pe care, după părerea mea, îl meritam. A doua repriză am jucat foarte bine. Îmi felicit coechipierii, echipa, suporterii pe această cale pentru că ne-au susţinut până în ultimul moment. Am crezut în şansa noastră şi am reuşit să egalăm.

Cu o fază înainte de gol am pasat în lateral la Burcă, am simţit că mi s-a încărcat puţin muşchiul. Iar apoi, la pasa lui Moruţan când am dat al doilea gol, înainte de gol am simţit cum m-a înţepat piciorul pe coapsă şi asta a fost. Cred că, dacă eram bine, poate aveam noroc şi îl dădeam şi pe al treilea”, a spus Valentin Mihăilă la interviurile de după partida Elveția – România 2-2.

Valentin Mihăilă a răbufnit după „dubla” din Elveția – România 2-2: „Aveți încredere în noi!”

Atacantul Parmei a răbufnit apoi, fiind deranjat de criticile la care sunt supuși jucătorii echipei naționale. El cere microbiștilor să aibă încredere, fiindcă toți „tricolorii” sunt hotărâți să aducă mult dorita calificare la Euro 2024.

„Am avut încredere în noi, cu toate că majoritatea oamenilor din România nu prea au încredere. Zic că suntem slabi, că e o naţională mică. În prima repriză am jucat destul de slab, dar cu toţii ştiu că Elveţia e o forţă a Europei.

A doua repriză am prins încredere. Probabil că a doua repriză s-au mai relaxat puţin şi am prins noi aripi. Vreau să fac aşa…să dau un semn, pentru că suntem o echipă mică, cum spun toţi, dar aveţi încredere în noi, pentru că alţii nu aveţi! Dacă aveţi alţii, de ce nu chemaţi alţii?

Vreau să aveţi încredere în noi pentru că suntem o ţară. Toţi vrem la EURO. Am auzit critici pentru că ne-am bucurat că s-a anulat golul în Kosovo. Dar ce voiaţi, să plângem? Să nu ne bucurăm că se anulează golul?”, a mai spus Valentin Mihăilă în finalul interviului.