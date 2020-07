Cât de mare și frumoasă s-a făcut Petra, fetița Cristinei Șișcanu! La doar trei ani știe deja cum se fac bebelușii și își mai dorește un frate

Petra, fetița Cristinei Șișcanu, are deja trei anișori și este o frumusețe de păpușă! Micuța vedetei își dorește un frățior, iar soția lui Mădăin Ionescu a dezvăluit că la vârsta fragedă pe care o are știe deja cum se fac bebelușii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fetița Cristinei Șișcanu are trei anișori și este o păpușică

Cristina Șișcanu a vorbit despre cât de greu i-a fost să îi crească pe copii.

Pe lângă Mădălin Ionescu, în ajutor i-au venit și părinții ei din Republica Moldova, care în ultimii ani sunt mai mult pe la București.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Când am rămas însărcinată am fost într-un echilibru cumva. Nu a fost ușor. Bunica ne ajută mereu. Mi-am dorit ca părinții mei să vină lângă mine pentru că eu nu mai am frați și surori și într-un final tot veneau aici”, a dezvăluit Cristina Șișcanu la Teo Show.

„Mai au casa în Republica Moldova și încă nu s-au mutat de tot aici. În ultimii 6 ani au stat mai mult aici. Le-am spus să vândă casa de acolo”, a mai spus Cristina.

ADVERTISEMENT

Petra spune cum se fac copiii

Cât despre Petra, fetița cu cârlionți de care se lipește oricine din prima secundă, Cristina a povestit că este foarte vorbăreață și se înțelege bine cu cei doi frați, Ștefania, pe care o alintă Sisi, și Filip.

Cristina a spus că a ales numele Petrei căutându-l pe Internet. A văzut că e un nume popular prin Cehia și Serbia, așa că i-a plăcut și ăsta a rămas, doar că bunicile nu au fost foarte încântate din prima.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Bunicile când au auzit că am vrut să îi pun numele Petra au strâmbat din nas, dar acum li se pare frumos”, a spus Șișcanu.

Fosta prezentatoare de televiziune a mai spus că Petra știe deja cum se fac bebelușii. Micuța vedetei a spus la microfon următoarele: „Tata pune o sămânță în burtica mamei”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar dacă micuța Petra își mai dorește un frățior, Cristina nu este încă foarte convinsă de asta, însă, cine știe, poate că în curând se va produce o surpriză în viața ei.