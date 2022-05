Cât de mult a slăbit Doru Răduță la Survivor România. ”Nu am mai găsit cântarul, deveneam transparent”

Fostul concurent a fost invitat în emisiunea La Măruță, de la Pro TV, unde a vorbit despre kilogramele pe care le-a pierdut pe parcursul săptămânilor petrecute în Republica Dominicană. El a spus și care este motivul greutății din prezent.

Doru Răduță, dezvăluiri după Survivor România. Cât de mult a slăbit fostul concurent

Doru Răduță s-a cântărit după ce a fost eliminat de la Survivor România 2022, mărturisind că a plecat cu o greutate de 65 de kilograme și a slăbit aproximativ 15. pune totul pe seama timpul petrecut în exil.

ADVERTISEMENT

„Peste 10 kilograme. La proba cântarului am văzut 10 kilograme pierdute, după care am mai dat jos vreo 3-4, dar nu am mai găsit cântarul și clar nu mă mai găsea a doua oară, deveneam transparent. Aproape 15 kilograme am slăbit din 65.

Am ajuns la vreo 50. Probabil am slăbit mult de la perioada exilului… căci la întoarcerea de la al doilea exil am intrat cu băieții mei în apă și chiar s-au uitat la mine «mamă, Doru, ai cam slăbit, ce-i drept».

ADVERTISEMENT

Și atunci le-a spus «să vă pupe tata, hai să vedem cine urmează, ca să intrați și voi în cea mai bună formă». Și atunci a fost ultima oară, s-au închis porțile exilului. Cum am spus, pentru mine și pentru Relu a fost exilul acela, gata, atât.

Noi am intrat în cea mai bună formă a noastră și acolo, da, am slăbit cel mai mult”, a spus fostul concurent de la în show-ul moderat de Cătălin Măruță.

ADVERTISEMENT

Doru Răduță, despre echipa din care a făcut parte

Doru Răduță a fost unul dintre participanții care a intrat mai târziu în competiția sportivă prezentată de Daniel Pavel, simțind acest lucru din plin. a avut ceva bătăi de cap din acest punct de vedere cu ceilalți colegi.

„Cumva cred că i-am făcut cu capul în ultima perioadă la trasee pentru că la început, în echipa Războinicilor, ei erau deja formați. Aveau un trio acolo: Ionuț, Delea și Nedelcu.

ADVERTISEMENT

Noi am venit la final, am zis că ce vor bucura de aportul nostru, de ajutor, dar s-au bucurat numai când aduceam un punct. Când nu aduceam noi eram ăia «care pleacă acasă, Doru, Oana».

ADVERTISEMENT

Eram ultimii veniți, eu și Oana. Trebuia să ne integrăm. Fără mâncare e greu, ajungi sălbatic, ajungi animal. Primești doar orez și cartofi, umflam mâncarea cu apă.

În rest, cocos, tati. Am mancat sute de cocoși. Pe insulă nu mai aveam de unde să-l luăm”, a completat fostul Războinic.