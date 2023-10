Cât de mult îşi doreşte Gigi Becali să ia titlul cu FCSB: “Nu doarme noaptea!”

Chiar dacă FCSB este pe primul loc, formația antrenată de Elias Charalambous nu are un joc foarte bun, demn de un lider al campionatului. Cu toate acestea, “roș-albaștrii” reușesc să marcheze de fiecare dată când este nevoie și se află la 3 puncte distanță de locul 2, ocupat de CFR Cluj. Dumitru Dragomir a vorbit în acest caz despre cât de mult își dorește Gigi Becali să ia titlul cu FCSB în acest sezon.

Cât de mult îşi doreşte Gigi Becali să ia titlul cu FCSB

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a vorbit despre cât de mult își dorește Gigi Becali să ia titlul cu FCSB. Fostul președinte LPF este de părere că finanțatorul “roș-albaștrilor” ia decizii foarte bune în ceea ce privește echipa și că ar trebui să le predea altor antrenori.

“Nu cred că doarme noaptea săracul. Da. joacă pragmatic, productiv. Cum îl dau, cum fac, produc golul, o bagă în ață. Gigi din fotoliu l-a băgat pe Lixandru ăsta care a dat și golul și l-a scos pe cel mai bun om din echipă. Pe Șut. M-am închinat când am văzut. Să îl chemați voi la școala de antrenori să îi dați carnetul. Sau să le predea puțin.”, a declarat Dumitru Dragomir.

Mitică Dragomir, despre secretul cu care poți câștiga titlul

Mitică Dragomir a mărturisit care este secretul cu care o echipă se poate bate la titlu. Fostul președinte LPF este de părere că liniștea din interiorul unui club poate aduce succesul în campionat. Dumitru Dragomir a dat ca exemplu CFR Cluj. .

“Când Gigi Becali a început să o lase moale cu criticile, cu astea, echipa a săltat imediat. Când la Craiova o să se stingă conflictele astea interne eu spun că și Craiova va sălta. La Cluj, datorită lui Dan Petrescu, acolo atmosfera se păstrează. E disciplină.”, a spus fostul președinte LPF, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Câți bani a plătit Dragomir pentru un teren către Gigi Becali

Cei doi construiesc blocuri în zone apropiate, iar recent Dumitru Dragomir a achiziționat un teren cu un preț uriaș de la patronul de la FCSB. pe malul unui lac din Pipera, cu un preț total de patru milioane de euro. Acolo, Dragomir vrea să facă 320 de apartamente, iar la etajul 12 va face o piscină. Construcția se va ridica la malul acelui lac. De asemenea, Dumitru Dragomir mai are un teren în Otopeni, unde nu s-a decis dacă să construiască 2000 de apartamente ori 600 de vile.

“Gigi de ani de zile își dorește titlul. Gigi a ajuns la o vârstă, are nevoie de bucurii mari. Nu îi mai ajunge nimeni la nas dacă ia titlul. Merită să ia titlul. Nu mai am treabă cu el, am cumpărat pământ de la el, m-a rupt cu prețul.

Nu am zis că m-a păcălit. Am cumpărat 12.000 de metri pătrați pe malul unui lac și m-au costat aproape patru milioane de euro. Cum mergi spre Pipera, treci peste un pod. În dreapta imediat e cel mai bun loc din București. Fac 320 de apartament. În față la Otopeni ori fac 2000 de apartamente, ori fac 600 de vile. Am nouă hectare acolo.

Muncesc și trec printr-o perioadă grea pentru că nu se vând apartamentele acum din cauza războaielor. Este cel mai bun loc. Am drum aici de 16 metri, iar aici de 21 de metri, iar eu fac aici pe colț. Deasupra lacului, fac piscină la etajul 12. Am aprobare. Cu totul mă costă 35 de milioane”, a spus Mitică Dragomir, despre Gigi Becali.

