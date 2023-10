Gigi Becali, afacere de milioane de euro cu Mitică Dragomir: “M-a rupt cu preţul la teren!”

Gigi Becali și Dumitru Dragomir în perioada în care al doilea era președintele LPF. Acum însă cei doi fac afaceri împreună.

Dragomir i-a plătit patru milioane de euro lui Gigi Becali

Cei doi construiesc blocuri în zone apropiate, iar recent Dumitru Dragomir a cumpărat un teren cu un preț uriaș de la patronul de la FCSB, echipă care tocmai l-a transferat pe Dorin Rotariu, .

Dumitru Dragomir a cumpărat de la Gigi Becali 12.000 de metri pătrați pe malul unui lac din Pipera, cu un preț total de patru milioane de euro.

Acolo, Dragomir vrea să facă 320 de apartamente, iar la etajul 12 va face o piscină. Construcția se va ridica la malul acelui lac.

De asemenea, Dumitru Dragomir mai are un teren în Otopeni, unde nu s-a decis dacă să construiască 2000 de apartamente ori 600 de vile.

”Gigi de ani de zile își dorește titlul. Gigi a ajuns la o vârstă, are nevoie de bucurii mari. Nu îi mai ajunge nimeni la nas dacă ia titlul. Merită să ia titlul. Nu mai am treabă cu el, am cumpărat pământ de la el, m-a rupt cu prețul.

Nu am zis că m-a păcălit. Am cumpărat 12.000 de metri pătrați pe malul unui lac și m-au costat aproape patru milioane de euro. Cum mergi spre Pipera, treci peste un pod. În dreapta imediat e cel mai bun loc din București.

Fac 320 de apartament. În față la Otopeni ori fac 2000 de apartamente, ori fac 600 de vile. Am nouă hectare acolo. Muncesc și trec printr-o perioadă grea pentru că nu se vând apartamentele acum din cauza războaielor.

Este cel mai bun loc. Am drum aici de 16 metri, iar aici de 21 de metri, iar eu fac aici pe colț. Deasupra lacului, fac piscină la etajul 12. Am aprobare. Cu totul mă costă 35 de milioane”, a spus Mitică Dragomir, despre Gigi Becali.

