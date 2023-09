Cât de mult s-a îngrășat Misha, fosta soție a lui Connect R, în ultimele luni: ”Aș devora frigiderul”

Misha, fosta soție a lui Connect-R, a vorbit despre kilogramele pe care le-a acumulat în ultimele luni. Artista în vârstă de 32 de ani, și mamă a unei fetițe, spune că ar mânca tot ce are prin frigider, uneori. Ce o determină să reacționeze astfel?

Cât s-a îngrășat Misha în ultima perioadă: ”Plăcerea mea vinovată este mâncarea”

Misha a recunoscut că plăcerea sa vinovată, de ceva timp, este mâncarea. În ultimele două luni, frumoasa interpretă de peste Prut a acumulat 2 kilograme și simte uneori să devoreze frigiderul. Nu se dă în lături de la niciun preparat o bună perioadă.

ADVERTISEMENT

Toate cele menționate, în condițiile în care Misha are în continuare un trup de invidiat. De altfel, chiar dacă mănâncă peste măsură de multe ori, la scurt timp urmează un interval pentru ea în care nu mai are tendința de a se hrăni cu orice.

”Plăcerea mea vinovată este mâncarea! În ultimele două luni cred că am pus două kilograme pe mine, mănânc orice, am perioade când aș devora frigiderul și apoi mă satur de tot și câteva săptămâni nu mai am pofte nesănătoase”, a declarat Misha pentru

ADVERTISEMENT

Misha face cumpărături pe bază de stres

. Mai exact, faptul că merge la cumpărături când este stresată și cumpără o mulțime de produse, dar nu dintre cele care să nu-i fie de folos, ci de care are nevoie și răsuflă ușurată față de acest ultim aspect.

”Am perioade când mai fac excese. Știi când cheltui mulți bani pe haine? Când sunt stresată! Am impresia că așa mă calmez și încep și fac cumpărături. Slavă Domnului că iau lucruri de care chiar am nevoie. Nu cumpăr lucruri doar de dragul de a lua și să nu port!”, a mai dezvăluit Misha.

ADVERTISEMENT

Misha, detalii despre fiica sa, Maya

Dincolo de acestea, Misha este o mamă devotată fiicei sale și a lui Connect-R, Maya. Acum, pentru că se va începe școala în câteva zile, artista îi achiziționează fetiței tot ceea ce îi mai este necesar. Cea mică este în clasa a III-a și învață la Colegiul Național de Muzică ”George Enescu”.

”Din lipsă de timp, cumpărăturile pentru școală se pare că rămân pe ultima sută de metri, știu că o să fie cam aglomerație dar…Maya este foarte conștiincioasă, face pian, o mai ajut din când în când, mă bucur că îi place…”, a mai precizat solista.

Misha face parte din lumea muzicală de 13 ani. S-a remarcat publicului atât prin talentul muzical, dar . Cei doi au fost căsătoriți din 2013 până în 2018. Din mariajul lor a rezultat o fetiță pe nume Maya.