Cătălin Bordea a dezvăluit ce a făcut la puțin timp după înmormântarea mamei sale: “Aveam nevoie de asta”

Cătălin Bordea a spus ce a făcut imediat după înmormântarea mamei sale. Comediantul a avut parte de momente grele în ultimele săptămâni, dar și luni, așa că a încercat să facă față situației.

Ce a făcut Cătălin Bordea la puțin timp după înmormântarea mamei sale

A fost o perioadă grea pentru Cătălin Bordea. În vara anului trecut, după o căsnicie de aproape un deceniu.

Acesta a descoperit, apoi, că Livia i-a fost infidelă și că avea o relație cu Spike, cel care i-a fost cavaler de onoare la nuntă. A fost un an dificil pentru Cătălin Bordea, însă nici 2024 nu a început prea bine.

La finalul lunii ianuarie, . La mai bine de o lună de când și-a pierdut mama și a avut loc înmormântarea, Cătălin Bordea a făcut câteva dezvăluiri.

Juratul de la iUmor a fost la înmormântarea femeii care i-a dat viață, după care s-a întors în București, unde avea spectacol. Pe drum, comediantul se gândea la glume, deși era în stare de șoc. Cu toate acestea, avea nevoie de acest lucru pentru a putea face față situației.

În cele din urmă, acesta a reușit să ducă spectacolul la bun sfârșit, chiar dacă trecea prin momente grele și nu avea deloc o stare psihică prea bună.

“Eu am făcut înmormântarea (n.r. mamei), am venit în București în seara aia și am făcut show la club. Am vrut să văd dacă pot să o fac. În drumul către Iași, de acolo am venit cu avionul, mă gândeam la glume, ce a spus fiecare.

E un mecanism de autoapărare. Eram și în stare de șoc, aveam nevoie de asta. Am dus tot show-ul, bineînțeles, nu într-o stare atât de energică, dar am făcut-o”, a spus Cătălin Bordea la .

Cătălin Bordea nu și-a chemat tatăl la înmormântarea mamei sale

Cătălin Bordea a mai spus că tatăl său nu a venit la înmormântare, deși știa, cu siguranță, despre decesul mamei lui Cătălin Bordea. Nici comediantul nu l-a chemat la tristul eveniment, la care au fost prezente multe persoane.

În schimb, juratul de la iUmor a fost impresionat de cât de mult a plâns soțul mamei sale, pe care a iubit-o foarte mult. Mama comediantului și-a dorit să aibă parte de iubire și a întâlnit pe cineva în ultimii ani din viață.

“A venit toată lumea la înmormântare. Au venit 150 de oameni, din satele pe lângă. A venit soțul ei, m-a impresionat omul ăla. A plâns încontinuu.

Toată viața a căutat iubirea, iar la finalul vieții, a găsit pe cineva care nu a fost genul ei, dar a iubit-o cel mai mult. Nu a venit (n.r. tatăl comediantului), nici nu l-am chemat. Sigur a aflat, dar nu a dat niciun semn”, a mai spus Cătălin Bordea.