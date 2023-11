Cătălin Bordea, dezvăluiri despre relația cu Spike, după divorțul de Livia: ”Nu ne-am certat”

Cătălin Bordea a oferit noi detalii despre divorțul de soția sa, Livia Eftimie, dar și despre cel care i-a furat partenera, Spike, și pe care îl considera cel mai bun prieten. Comediantul pare că s-a obișnuit deja cu situația, chiar dacă încă mai suferă.

Cum se înțelege Cătălin Bordea cu Spike după ce artistul l-a trădat cu fosta soție

Cătălin Bordea a aflat cu stupoare în urmă cu câteva luni că Spike, pe care îl vedea ca pe un frate, . Comediantului nu i-a venit să creadă, iar în spațiul public s-a creat o mare vâlvă. Acum este mai bine, iar mulți se întreabă cum a depășit momentul?

Actorul a dezvăluit în cadrul unui podcast că Spike nu doar că i-a destrămat căsnicia, dar se și laudă acum pentru cucerirea sa. De altfel, nu poate desluși cu precizie momentul din care Livia a început să-l înșele cu faimosul cântăreț.

Lui Cătălin Bordea i se pare nedrept că Spike se laudă cu fapta sa, având în vedere că nu este una pozitivă. Totodată, de când i-a aflat adevărata față, Cătălin Bordea a mai mărturisit că nu a încercat să-l caute și să poarte o discuție serioasă.

”Nu am exact timpul anume (n. red. de când a început Livia să-l înșele cu Spike). E prima oară când zic asta. Bai, dacă faci un lucru, nu te lăuda cu aia. E un rău pe care îl faci, nu e o chestie bună, tu te-ai băgat în casa unui.(…)

De la știrea oficială nu am încercat, ce să vorbesc, n-am ce să vorbesc (n. red. cu Spike despre faptul că s-a cuplat cu soția lui). Pe lângă asta, când aud că te mai și lauzi că ia uite ce i-am făcut fraierului ăla…”, a declarat Cătălin Bordea în podcastul lui Speak,

Cătălin Bordea nu s-a certat cu Spike, în urma infidelității și nici nu-i poartă pică. ”A fost fratele meu”, a mai adăugat actorul. ”Nu ne-am certat niciodată. Eu l-am iubit pe băiatul ăsta până în ultimul moment, a fost fratele meu”, a mai detaliat Cătălin Bordea.

Cătălin Bordea a fost căsătorit 11 ani cu Livia Eftimie

Relația lui Cătălin Bordea cu Livia s-a încheiat în această primăvară. iar fosta parteneră a acestuia a fost cea care a făcut pasul despărțirii. De altfel, totul se producea după ce Cătălin Bordea revenise de la America Express, competiție pe care a și câștigat-o.

”Eu am luat totul pe mine, adică eu eram clar de vină. (…) Îmi reproșam că nu am fost mai atent, îmi reproșam că poate nu am fost destul de bărbat, mi-am reproșat că nu am fost deloc bărbat în tot timpul relației, am fost mai mult copil decât bărbat, mi-am reproșat că am jucat un personaj, acest comediant care vine și acasă și care tot timpul încearcă să își facă soția să râdă”, a spus Cătălin Bordea într-un alt interviu, pentru emisiunea Xtra Night Show.