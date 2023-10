Dezvăluire neașteptată despre Cătălin Bordea, la trei luni de la divorțul de Livia: „Dintr-o relație în alta”

Cătălin Bordea a fost dat în vileag de Cosmin Natanticu, colegul său de la iUmor și totodată prieten. Comediantul a dezvăluit ce sfat i-a dat după ce a divorțat de Livia și a scos la iveală un detaliu despre viața amoroasă a acestuia.

Cătălin Bordea n-a fost niciodată singur. Dezvăluirea făcut-o de Cosmin Natanticu

Subiectul burlăciei lui Cătălin Bordea, de când s-a separat de soție (pe 14 iulie 2023, la notar) și-a făcut loc și la iUmor, dincolo de presa mondenă. Cosmin Natanticu a spus că i-a recomandat juratului să se bucure de perioada asta în care e singur, căci de când îl știe a sărit de la o femeie la alta și pauza ar putea să îi priască.

Confesiunea a fost făcută mai în glumă, mai în serios, Cosmin spunând că atât el cât și Delia Matache au tot încercat să îl cupleze cu câte o gagică.

„Mai mult Delia se ocupă, recunosc, eu îl încurajez «du-te, tată, du-te». Am și eu o glumă despre Bordea și Livia. Vă aștept la mine, la stand-up.

Da, eu mă știu cu amândoi. Bordea e colegul meu, prietenul meu, Livia a fost soția lui. Am fost la ei la nuntă, Spike, naș. Plus că, dacă vorbim despre Bordea, e comediant, nu are cum să se supere”, a declarat Natanticu despre situația lui Cătălin Bordea,

„El mereu a sărit dintr-o relație în alta”

Întrebat de reporterul sursei menționate dacă el și Delia s-au gândit la modul cel mai serios să îi găsească soție lui Cătălin Bordea, Cosmin a spus că poate că e cazul să mai burlăcească puțin.

„Eu zic să stea un pic să se bucure de burlăcie. El mereu a sărit dintr-o relație în alta, din câte știu eu. Îl știu de mult timp, de 20 de ani aproape”, a adăugat Natanticu.

Cătălin Bordea și Livia s-au despărțit în vara acestui an, în acte. pe cu cântărețul Spike.