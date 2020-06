Cătălin Botezatu, dezvăluiri incendiare despre viața intimă: ” Îmi plac și bărbații, am făcut multe prostii …”

Cătălin Botezatu se numără printre cei mai cunoscuți designeri români. De-a lungul timpului, creatorul de modă a fost mult comentat și pentru viața personală, afișându-se la brațul mai multor domnișoare, printre care și Bianca Drăgușanu.

Apetitul pentru femei este cunoscut de toată lumea, însă, recent, Bote a mărturisit că îi plac și bărbații, declarându-se, practic, bisexual.

Designerul a dezvăluit într-un interviu că a avut parte de tot felul de picanterii în relațiile sale amoroase.

Cătălin Botezatu, mărturisire neașteptată despre relația cu bărbații

Implicat în mai multe proiecte atât online, cât și televizate, creatorul de modă a devenit celebru în România pentru creațiile sale, însă și scandalurile cu femei au ținut prima pagină.

De-a lungul timpului, tot mai mulți fani s-au întrebat dacă designerul este atras și de bărbați, iar răspunsul a venit chiar acum, într-un interviu în care a făcut dezvăluiri savuroase despre viața sa intimă.

Cătălin Botezatu a declarat că îi plac atât femeile, cât și bărbații, însă există anumite lucruri peste care nu a trecut complet din punct de vedere amoros. Chiar și așa, el a spus că a trăit destule experiențe plăcute pe plan amoros atât cu reprezentantele sexului frumos, cât și cu reprezentanții sexului tare.

” Mă onorează faptul că mă plac și femeile, și bărbații, dar există o barieră pe care nu am depășit-o complet. Că am făcut tot felul de prostii din punct de vedere sexual….

Dar nu am făcut atât de multe. Am primit complimente de la bărbați, că arăt bine… E normal în secolul XXI. Primesc în proporție de 70% poze și propuneri de la femei și 30%, restul.”, a declarat Cătălin Botezatu.

Deși se numără printre cei mai doriți bărbați din România, Bote nu este împlinit pe plan personal, în ciuda faptului că a avut sute de relații, multe dintre acestea cu persoane publice și bine cotate.

” Mă regăsesc bine în singurătatea mea și efectiv nu am timp să mă gândesc la o relație. Știu că întotdeauna o relație înseamnă timp acordat persoanei iubite. Ori, eu traversez altă perioadă, trebuie să am, în primul rând, grijă de mine.

A fost pandemie… Vrei să spun adevărul? Nu am o relație stabilă și atunci mi-e frică! Nu am pentru că nu vreau. O relație stabilă, o căsnicie, înseamnă multă responsabilitate.

Și nu am timp. Muncesc de dimineață până seara.” a dezvăluit Cătălin Botezatu, pentru o emisiune TV.

A trecut pe lângă moarte

Cătălin Botezatu a trecut prin clipe grele din cauza problemelor medicale pe care le are. Designerul are probleme de sănătate, având cinci stenturi montate la inimă, plus că a depistat un cancer în primă fază de care s-a vindecat.

” Chiar dacă la acel moment mi-a fost teamă, acum, uitându-mă în urmă și știind că am trecut pe lângă moarte, nu îmi mai este frică. Până la urmă, te lași în mâna lui Dumnezeu, faci exact ce îți dictează subconștientul. Dacă El hotărăște că a sosit timpul, nu ai ce să faci. Mi-a fost frică, dar m-am rugat și m-au susținut foarte mult prietenii mei. Susținerea lor a contat foarte mult și cred că m-a motivat să merg mai departe.”, a declarat designerul pentru click.ro.