Florin Dumitrescu, mesaj neașteptat după ce s-a aflat că a semnat cu Pro Tv: ”Cine ne cunoaște știe că suntem sinceri”

Florin Dumitrescu a transmis un mesaj neașteptat. Juratul de la MasterChef se pare că se simte mai bine ca niciodată, astfel că a decis să petreacă niște timp de calitate cu soția sa, Cristina.

Florin Dumitrescu, mesaj neașteptat după ce s-a aflat că a semnat cu Pro Tv

și la colaborarea cu Antena 1. Acest lucru era deja cunoscut de ceva timp. O altă veste avea însă să vină zilele trecute.

ADVERTISEMENT

Cei trei bucătari au semnat cu Pro Tv, astfel că vor fi jurați ai show-ului MasterChef. O marte parte dintre fani i-au felicitat pentru schimbare, în timp ce alții nu au fost însă chiar atât de încântați de gestul făcut.

Pe de altă parte, de la distanță s-ar părea că bucătarii sunt mai liniștiți, dar și mai fericiți. Dovada cea mai clară o reprezintă mesajul postat de Florin Dumitrescu .

ADVERTISEMENT

”Îmi era dor de liniștea asta pe care o trăim azi”

Bucătarul a plecat în vacanță alături de soția sa Cristina. Cei doi urmează să petreacă timp de calitate împreună, astfel că vor sta departe de rețelele de socializare, cel puțin o perioadă.

În mesajul postat, Florin Dumitrescu le cere scuze fanilor săi pentru că nu va mai fi atât de activ pe internet. Pe de altă parte, el a subliniat faptul că în sfârșit se simte liniștit din numeroase puncte de vedere.

ADVERTISEMENT

Totodată, acesta a mai adăugat și că după vacanță va urma o nouă etapă din viața sa. Drept urmare, acesta alege să se relaxeze înainte de asta și să petreacă niște timp departe de casă.

„Scuze, suntem complet nemachiați și cu un filtru mic, dar cine ne cunoaște stie că suntem sinceri. Chiar îmi era dor de liniștea asta pe care o trăim azi. Fetele sunt mai mari, am scăpat de scutece, am zburat până aici, deci am câștigat ore în plus pentru vacanță.

ADVERTISEMENT

La întoarcere ne așteaptă o nouă eră în care sunt sigur că vom fi super fericiți. Dacă nu postez zilele următoare, să ne iertați. Pentru orice urgență lăsați un comentariu sau un mesaj și revin eu.”, a fost mesajul scris de Florin Dumitrescu pe contul său de Instagram, în dreptul unei fotografii în care apare alături de soția sa.