Cătălin Botezatu, dezvăluiri intime in Ajun de Crăciun: “Sunt femei, unele celebre, care îmi dau sute de mesaje”

Cătălin Botezatu a oferit un interviu exclusiv pentru FANATIK, în care a discutat deschis atât despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă, cât și despre planurile pe care le are de sărbători în acest an. Celebrul designer român nu a evitat să răspundă și la întrebări mai picante, despre admiratoarele sale.

Cătălin, ești unul dintre cei mai buni designeri români, celebru și foarte curtat, spune-mi care a fost cea mai trăsnită propunere pe care ai primit-o de la admiratoare. Cum s-a întâmplat și cum ai reacționat?

De-a lungul timpului am avut multe propuneri, unele amuzante altele trăsnite și unele cu adevărat periculoase. Au fost admiratoare care au făcut o obsesie pentru mine. Una dintre ele mi-a aruncat cu vitriol când coboram din mașină, noroc că m-am ferit și acesta a ajuns pe capota mașinii. Exista și nebunie extremă, din fericire rar. La polul opus sunt femei, unele celebre, care îmi dau sute de mesaje frumoase care mă onorează. Exista o doamnă profesoară care de doi ani mă așteaptă să mă duc la o întâlnire într-o cofetărie. Îmi da mesaj la ora 17.00 că a ajuns și mă așteaptă. Sunt doamne și domnișoare care veneau la atelier cu prăjituri, torturi, flori. Una îi spunea mamei mele că este iubita mea secretă, alta că este soția mea. Au fost femei care au fost după mine în toate cele 22 de orașe în care mi-am lansat cartea. Unele mesaje, propuneri sunt onorante, dar sunt și altele care pot fi periculoase.

Știu că ai avut ceva probleme de sănătate. Ai suferit și câteva intervenții. Cum te mai simți, ce spun medicii, trebuie să ții vreun regim strict?

Da, am avut probleme de sănătate. Am fost în Turcia acum o lună și am făcut foarte multe analize, am trecut pe la 11 medici care m-au controlat din cap până în picioare. Toată lumea știe că am avut o intervenție chirurgicală anul trecut, de cancer, o operație destul de delicată. Acum încerc să îmi revin. Am făcut o cură de doua trei săptămâni de oxigenoterapie hiperbară la Târgu Mureș. Este un tratament pe care efectiv îl recomand tuturor, pentru că este foarte benefic. Da, am un regim strict, care nu îmi place, nu mai am voie să consum dulciuri. Încerc să îl respect, să mănânc mai puține dulciuri, dar de Sărbători cred că mă voi abate puțin. Iau medicația indicata și foarte multe vitamine.

În ceea ce privește problemele cu inima, au fost intens comentate aparițiile tale cu trabucul, având în vedere că ai deja 5 stenturi pe inimă. Încă fumezi, ori e ceva ocazional?

Eu țigări n-am fumat, trabucul îl pufăiam la ocazii speciale, din când în când; acum, având stenturi nu mai fumez deloc. Pozele pe care le fac cu trabucul sunt doar fotografii de atitudine, nu vreau să transmit mesajul că fumez trabuc. Am făcut multe poze pentru branduri celebre, cu ținute la care se preta un trabuc că accesoriu. Este doar de recuzita.

Când vă trebui să mergi la următorul control medical? Ai scăpat de probleme, ești într-o zonă safe acum din punct de vedere medical?

La următorul control ar trebui să merg la șase luni sau un an, ideal la șase luni, așa cum ar trebui să facă orice om care a avut probleme de sănătate. Acum sunt în regula, dar sunt într-o stare de alarmă fiind în pandemie, încerc să nu contactez acest virus. Sunt optimist.

Că vorbim de show-ul de modă, care a fost cea mai enervantă concurentă din toate sezoanele, dar și una dintre preferate, din punctul tău de vedere?

Nu pot spune că este una enervanta și una preferata. Ultimul sezon, “Bravo, ai stil! Celebrities”, a fost sezonul cel mai închegat, are toate ingredientele, concurentele sunt vedete, persoane publice. Este extraordinar să vezi niște persoane publice care intra în concurs spăsite, că niște măicuțe, că apoi să dea orice pentru a arata că sunt bune, arunca în joc toată “nebunia” lor artistica în dorință de a câștiga și de a demonstra că sunt mai bune. Le-am văzut în ipostaze inedite, altfel decât le știam, cu ținute sexy, care poate nu le caracterizau, au arătat că sunt artiste complete, desăvârșite. N-am avut o preferata, am avut tot timpul un top, un podium că să le motivez.

Le-am încurajat când a fost cazul, m-am și certat nu pentru că aveam ceva cu ele, îmi sunt dragi toate. Cristinei Șișcanu i-am ridicat mereu mingea la fileu, i-am spus că este frumoasa, că seama cu Angelina Jolie și tot s-a supărat pe mine. Când o lăudam era bine, când o criticam nu mai era bine. Astfel de momente au fost, de fapt, și sarea și piperul acestui show fenomen. Nu am ținut cu nimeni, mi-am asumat părerile, chiar daca nu au fost în concordanta cu ce credeau fanii lor. A câștigat preferata publicului, dar toate au un stil propriu, sunt artiste iubite de telespectatori. Au făcut show-uri extraordinare, dar a contat, la final, stilul vestimentar.

Cine crezi că nu ar fi trebuit să participe niciodată la Bravo, ai Stil, dintre toate concurentele ce au trecut prin emisiune?

Nu cred că exista o persoana care nu ar fi trebuit să participe niciodată la “Bravo, ai stil!”, fiecare concurenta care a fost la acest show avut acel ceva special, diferit, a adus un plus emisiunii. Fetele sunt selectate atent de către producție, pentru a fi diferite, astfel încât să se regăsească în stilul lor cât mai multe telespectatoare.

Oricine poate participa la aceasta emisiune, pentru că sunt personalități diferite, aduc acel ceva care atrage publicul, îl tine în fata micilor ecrane și cu bune, și cu rele.

Care a fost cel mai tensionant moment din emisiunea Bravo, ai Stil?

Au fost momente în care m-am enervat, chiar am spart câteva perechi de ochelari, pentru că fetele se făceau de multe ori că nu înțeleg.

Care este cel mai apropiat om din viața ta, cine ți-a fost alături mereu?

Sunt un fericit din acest punct de vedere, am foarte mulți oameni care îmi sunt prieteni adevărați. Cu Raluca Bădulescu mă leagă o mare prietenie, vorbim tot timpul și daca filmam și daca nu, o iubesc enorm.

Joshua, Monica Vlad, Cleo, Eva Pavel îmi sunt prieteni dragi, mi-au fost alături în momente grele, când m-am operat pe cord și când m-am operat de cancer.

Cătălin Botezatu, despre sărbătorile din trecut și din viitor

Povestește-ne o amintire frumoasă din preajma sărbătorilor?

Îmi place să fac cadouri de sărbători, să îi fac pe oameni fericiți. Cele mai frumoase amintiri de sărbători sunt cele din copilărie, când stăteam la bunica mea și eram cel mai fericit. În acele zile de sărbători mirosea în toată casa a cozonac, a prăjituri, a mâncăruri bune făcute de bunica mea care îmi făcea toate plăcerile. Mergeam la colindat și număram merele și, după ce am mai crescut, și bănuții. Eram atât de fericit încât nu îmi mai trebuia nimic. Bunicii mei locuiau într-o casa foarte mare și aveam brad în fiecare camera. Am prins acele ierni frumoase, cu zăpadă cât casa, în care efectiv mergeam prin tunel de zăpadă. Erau momente de poveste pe care nu le pot uita niciodată.

Cum te pregătești de sărbători, unde petreci Crăciunul, dar Revelionul?

Anul acesta este primul an când nu mă pregătesc, pentru că toată lumea este panicată, circumspectă, lumea nu are chef să sărbătorească. Aș fi vrut să plec în insule, dar m-am gândit că pericolul pentru mine este foarte mare și locul în care aș merge ar trebui să beneficieze de un spital foarte bun daca mi s-ar întâmplă ceva. Nu voi pleca undeva în străinătate, voi merge la o pensiune preferata, la munte, în zona Sibiului. Mă simt că acasă acolo, am și mulți prieteni. Încă nu m-am hotărât, dar nu vă fi nimic din ceea ce făceam în alți ani. Nici nu am starea, sunt ușor panicat, îmi este teama de ceea ce se întâmplă, îmi doresc să stau în siguranță. Nu sunt singurul care nu își face planuri anul acesta și nu au intrat anii în sac. Sper că anul viitor vă fi mai bun, cu surprize plăcute și totul se vă rezolva.

Un mesaj pentru oamenii dragi care te urmăresc?

Le urez Sărbători Fericite, liniștite, pline de iubire, sănătate! Iubirea, după sănătate, este cea mai importantă. Să dăruiască iubire celor din jur și în aceasta perioada să fie alături de familiile lor, de oamenii dragi, să dea din puținul lor și celor care nu au, să ajute. Le doresc un Crăciun lin, fără probleme, să îi ocolească orice tine de aceasta pandemie. Îmi doresc să nu mai aud la știri că oamenii se îmbolnăvesc și mor. Să fie realiști și conștienți că daca toți vom respecta niște reguli în aceasta perioada, ne vă fi bine tuturor. Să nu le lipsească nimic nici de pe masa, nici din suflet. Sărbători Fericite, vă pup și vă iubesc!