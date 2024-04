Adevăruri dure din relația cu Juno! Celebra Jo spune lucrurillor pe nume!

Cântăreața Jo, pe numele real Ioana Anuța, ne spune ce a însemnat participarea la XFactor. Aflăm adevărul despre colaborarea cu Dan Bittman și cum a reușit să treacă peste depresie.

Ce nu ar mai accepta Jo acum, dupa relația cu Juno

Frumoasa și talentata cânțăreață Jo, sau Ioana Anuța, ne dezvăluie cel mai fericit și mai dezamăgitor moment din cariera ei. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, frumoasa artistă ne spune peste ce nu ar mai trece acum, în relația cu un barbat. Dupa ce s-a despărțit de Juno, fostul ei iubit, Jo este de parere ca liniștea contează cel mai mult pentru că viața e scurtă.

Jo: “Cel mai important este să fii sincer în primul rând cu tine”

Ce a însemnat pentru tine XFactor? Ce ți-a placut cu adevarat și ce nu la acel concurs?

-X-Factor a fost rampa mea de lansare în această industrie. A contat nemărginit participarea mea în emisiune. Genul acesta de producții TV ajută atât timp cât și tu te ajuți. Cel mai important este să fii sincer în primul rând cu tine, apoi cu cei de acasă care te privesc, pentru că pe ei nu poți să-i păcălești niciodată. Cu cât ești mai autentic și adevărat, cu atât mai repede ajungi la inimile oamenilor.

Cât de greu ți-a fost să convingi că ai un real talent?

-Mai greu a fost să-i conving pe ai mei pentru a putea începe să fac muzică, să merg la canto. De acolo, totul a venit de la sine. Am început cu festivalurile și concursurile prin țară, apoi Eurovision, după care X-Factor. A fost greu tot parcursul, dar de demonstrat cred că am demonstrat destul de repede. E mai greu să crești și să te menții.

Cântăreața Jo vorbește despre experiența alături de Dan Bittman: “Un om blând”

Cum a fost să lucrezi cu Dan Bittman? Ce fel de profesor este?

-A fost minunat . Un om blând, cald, cu multă experiență, de la care am avut foarte multe lucruri de învățat.

Acum ai mulți ani de carieră în spate. A existat vreodată un moment când, din cauza răutăților sau nedreptăților din industria muzicală, ai vrut să renunți?

-Au existat momente grele, dar nu m-am gândit niciodată să renunț. Poate chiar am și zis-o, dar nu m-am crezut cu adevărat. Caut întotdeauna să mă liniștesc și să mă adun atunci când trec printr-o perioadă grea. O vacanță m-a ajutat întotdeauna să-mi revin .

Cântăreața Jo vorbește despre cea mai mare dezamăgire

Profesional vorbind, când ai fost cea mai fericită și când cea mai dezamagită?

-Cea mai fericită am fost când am început . Iar cea mai dezamăgită am fost, paradoxal, când s-a încheiat colaborarea aceasta. Am fost dezamăgită de toată partea de management, însă fericita ca am putut să-l cunosc pe Andrei și să facem muzică.

Câteodată există factori externi care nu țin deloc de muzică sau chimia muzicală dintre doi artiști care ajung să distrugă o conexiune bună. Sad but true (Trist, dar adevărat, n. red.). În industrie e mai mult despre business și mai puțin despre muzică, and that hurts (și doare. n. red).

Cum a fost copilăria ta? Ce trăsnăi făceai?

-Am avut o copilărie frumoasă, fericită, plină de iubire. Am stat mult cu bunicii, la curte, făceam o grămadă de nebunii, dar activitatea mea preferată era să stau încontinuu agățată într-un nuc în curte.

Cum te înțelegeai cu sora ta?

-Între noi e o diferență de 7 ani. Când eram mici diferența asta se simțea foarte tare. Nu ne înțelegeam mereu, ne mai certam, ne mai băteam… Însă acum suntem cele mai bune prietene.

Ai fost mai mult fata mamei sau fata tatei?

-M-am înțeles mereu bine cu amândoi, însă am fost mai apropiată de mama întotdeauna.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-La un festival de muzică am câștigat primii mei bani. De fapt, cred că primii bani i-am făcut din colindat, când eram foarte mică. Nu-mi amintesc prea bine pe ce i-am cheltuit.

Cântăreața Jo vorbește deschis despre relația cu fostul ei iubit, Juno

Ce ai învățat dupa relația cu Juno? Peste ce nu ai mai trece acum, într-o noua relație?

-N-aș mai trece peste liniștea mea. Mi-aș pune pacea interioară, liniștea, fericirea mea mai presus.

Ce le sfătuiești pe femeile care nu știu să pună punct la timp, așa cum ai făcut tu?

-Să nu uite ca viața e scurtă și trebuie trăită frumos, cu sufletul liniștit. Știu cat e de greu, știu ca oricine care nu trece prin ce treci tu poate spune asta. E atât de păcat să irosești ani din viață într-un context nefavorabil. Un context în care te pierzi și în care nu evoluezi. Ar trebui să ne înconjurăm doar cu oameni care ne ajută să înflorim și să scoatem din noi tot ce e mai frumos.

Când reușești , pare ca viața ta abia acum începe cu adevărat. Te simți în sfârșit cu adevărat liber și fericit. E greu, dar merită.

Apropo de bărbați, care sunt cele mai importante calități pe care ar trebui să le aibă, din punctul tău de vedere?

-În primul rând, să fie sincer. Apoi amuzant, să te facă să te simți tu. Nu în ultimul rând, să-ți ofere siguranță.

Ai spus, la un moment dat, într-un interviu, că te-ai luptat cu depresia. Cum ai reușit să mergi mai departe?

-Cu terapie și cu ajutorul oamenilor din jurul meu.

Cântăreața Jo dezvăluie cele mai grele momente: “Unele încă mă afectează”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Există mai multe momente dificile în viața mea, despre care încă nu sunt pregătită să vorbesc. Unele au trecut, altele încă mă afectează și simt că nu ar fi constructiv să le explorez în prezent. Totuși, când voi simți că sunt cu adevărat pregătită să abordez aceste răni mai adânci, intenționez să o fac într-un mod care să ofere sprijin și înțelegere altor persoane care se confruntă cu situații similare.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Sunt destul de activă pe Instagram și îmi împărtășesc o mare parte din viața mea acolo. Prietenii mei virtuali știu despre ce gătesc, ce mănânc, locurile pe care le vizitez, călătoriile pe care le fac, lucrurile pe care le achiziționez și chiar și cărțile pe care le citesc. Practic, împărtășesc aproape totul cu ei, așa că este dificil să găsesc ceva despre care ei să nu fie deja la curent.

“Sunt un om cu picioarele pe pământ”

A existat vreun moment în viața ta cand celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Nu, sunt un om cu picioarele pe pământ. Sunt recunoscătoare și știu să fiu sinceră cu mine. Într-adevăr sunt perfecționistă și de multe ori e complicat să lucrezi cu mine având pretenții mari. Asta poate fi uneori confundată cu “cine se crede și asta, ce dificilă e”, însă este vorba strict de faptul ca îmi doresc ce e mai bun pentru proiectul meu.

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Apreciez cuvintele frumoase! Dar trebuie să recunosc că nu m-am gândit niciodată că sunt o femeie frumoasă. Poate că aspectul meu fizic are ceva interesant și probabil că acest lucru a avut un impact în evoluția carierei mele.

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Je ne regrette rien. (Nu regret nimic, n.red.).