Cătălin Botezatu, mai aproape ca niciodată de moarte. Detaliul neștiut care i-a salvat viața

Cătălin Botezatu face parte din categoria de risc expusă la noul tip de coronavirus, motiv pentru care și-a petrecut toată perioada de izolare în casă. Creatorul de modă a povestit că ia lucrurile ușor, mai ales că a fost foarte aproape de a-și pierde viața când a descoperit că are cancer la colon.

Designerul Cătălin Botezatu, despre cel mai greu moment din viața sa

Renumitul designer a trecut prin momente dificile anul trecut după ce a fost operat de cancer și i-au fost montate 5 stenturi la inimă. Cătălin Botezatu a fost mai aproape de moarte ca niciodată, dar mărturisește că acum nu-l mai sperie nimic, luându-și toate măsurile de siguranță, inclusiv legat de COVID-19.

„Chiar dacă la acel moment mi-a fost teamă, acum, uitându-mă în urmă și știind că am trecut pe lângă moarte, nu îmi mai este frică. Până la urmă, te lași în mâna lui Dumnezeu, faci exact ce îți dictează subconștientul”, a spus creatorul de modă pentru click.ro.

Cum a trecut Cătălin Botezatu despre problemele de sănătate

Cătălin Botezatu a demonstrat tuturor că este o persoană extrem de puternică, dar mărturisește că a reușit să treacă peste problemele de sănătate cu capul sus datorită susținerii primite din partea prietenilor. Designerul s-a rugat foarte mult la Dumnezeu, declarând că acum nu se mai teme de nimic.

„Dacă El hotărăște că a sosit timpul, nu ai ce să faci. Mi-a fost frică, dar m-am rugat și m-au susținut foarte mult prietenii mei. Susținerea lor a contat foarte mult și cred că m-a motivat să merg mai departe”, a completat Cătălin Botezatu, potrivit sursei menționate.

Cât despre perioada de izolare pe care a petrecut-o în casă, creatorul de modă mărturisește că a încercat să se mențină cât mai ocupat, a gătit, a făcut curățenie și chiar și-a renovat bucătăria. Cătălin Botezatu nu s-a simțit constrâns de situație pentru că nu i-a lipsit nimic.

„Au fost foarte dificile cele două luni de izolare; nu doar pentru mine, dar cred că toată lumea a trecut cu greu această perioadă. Nu știai ce se va întâmpla, de aici și o stare de nesiguranță, de anxietate.

Dar am găsit și părțile bune la această autoizolare, pentru că am învățat cum să mă comport într-o astfel de situație, am făcut lucruri pe care înainte nu aș fi avut, poate, timp să le duc la capăt. Nu am simțit deloc această senzație de «cușcă», am avut timp pentru mine și pentru sufletul meu.

În plus, am dat cu aspiratorul și am spălat vase mai mult decât mi-aș fi închipuit vreodată că aș fi putut face. Am făcut tot felul de treburi casnice”, a povestit designerul.

Cătălin Botezatu abia așteaptă să revină în platoul „Bravo, ai stil!” pentru că televiziunea este una dintre iubirile sale. De asemenea, designerul a pregătit o nouă linie vestimentară care va fi lansată peste două săptămâni, colecție ce va purta numele „La Donna by Cătălin Botezatu”.

În plus, creatorul de modă lucrează și la noua colecție care va fi lansată în toamnă, la Paris, mărturisind că i-a fost greu perioada aceasta fiind nevoit să închidă toate afacerile pe care le are.