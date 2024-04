În ce capcane pot cădea turiștii care vizitează Londra. Avertismentul unei românce stabilite acolo: “Cu cât de apropii de centru, se scumpește”

O româncă stabilită în Londra de mai mult timp a spus în ce capcane pot cădea turiștii care vizitează capitala Marii Britanii. Aceasta a lansat un avertisment în privința prețurilor la transport și mâncare.

Românii care vor să viziteze Londra trebuie să fie atenți la anumite aspecte, mai ales atunci când vine vorba despre prețurile pentru transport.

Prețurile sunt diferite pentru fiecare mijloc de transport în comun, astfel că este greu pentru turiști să-și stabilească un buget pentru călătorie.

Gabriela Crăciun, de aproape un deceniu, a spus că prețurile sunt mai mici la periferie, dar cresc pe măsură ce turiștii se apropie de centrul Londrei.

Astfel, la sfârșitul zilei, turiștii realizează că au plătit un preț mult mai mare decât s-ar fi așteptat. Ce care merg cu mai multe mijloace de transport în comun vor plăti mai mult într-o zi.

“Transportul este foarte scump în Londra şi nu are acelaşi preţ. Adică, autobuzul are un preţ, metroul are alt preţ, vaporul care merge pe Tamisa are alt preţ, trenul are alt preţ.

Nu poţi să bugetezi şi asta este o mare capcană, că fiecare zice o liră şi 70 de pounds transportul. O să ai o mare surpriză să vezi că nu e aşa, că asta e preţul de la periferie.

Cu cât te apropii de centrul Londrei, se scumpeşte. Atunci, te trezeşti, la finalul zilei, că ai dat cum dau şi eu – 20 de lire/zi. Dacă mergi doar cu autobuzul şi cu metroul, limita maximă de plătit transportul pe zi este de 6 lire.

Dacă tu ai mers de 10 lire, compania de transport îţi ia doar 6. Dar eşti în vacanţă, vrei şi tu o plimbare pe Tamisa cu vaporaşul. Acolo, pac, s-a stricat bugetul.

Vrei să merg la studiourile unde s-a filmat Harry Potter, te duci cu trenul. Gata, ai sărit din buget. Astea sunt capcane”, a explicat românca pentru .

Cât costă mâncarea în Londra

Totodată, românca a vorbit și despre . La periferia Londrei, mâncarea costă mai puțin, însă în centru este foarte diferit meniul.

Cu cât localurile sunt mai aproape de centru, cu atât meniul conține mai multe preparate de tip fast food. Cei care vor o masă mai bună trebuie să se îndepărteze de centru și vor găsi restaurante ce oferă mai multe opțiuni.

“Preţul la mâncare este asemănător – bine, cele de la periferie sunt mult mai ieftine. Ce diferă când eşti într-o zonă de centru este meniul. Cu cât eşti mai în centru, cu atât meniul este din ăsta mai mult pe prăjeală, pe fast food.

Dacă vrei să mănânci ceva mai bun, trebuie să ieşi un pic din centru, din zona turistică. Sunt zone unde se mănâncă foarte bine”, a mai spus aceasta.