Cătălin Cîrstoiu se urcă din nou în metrou și-l cheamă pe Nicușor Dan. Mesajul candidatului PSD-PNL pentru primarul general

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, a călătorit, joi, din nou cu metroul, unde spune că „i-a păstrat un loc” primarului general, Nicușor Dan.

Cîrstoiu: „Nicușor, sunt la metrou, ți-am păstrat un loc”

Cătălin Cîrstoiu, candidatul Coaliței la Primăria Bucureștiului, a folosit transportul subteran și joi, după ce, miercuri, a călătorit cu metroul bucureștean, după o conferință legată de extinderea Magistralei 4.

Joi, medicul a postat pe pagina sa Facebook un mesaj prin care îl invita pe primarul general, Nicușor Dan, să vină și să discute cu el despre metrou unde, spune el, vagoanele sunt goale la orele prânzului.

„M-am dus și azi cu metroul. Și la ora prânzului, când vagoanele sunt goale. Și seara, când trenurile sunt pline și toată circulația din zona de nord a orașului era blocată de un trafic infernal”, a scris medicul.

„Așa că, Nicușor, eu sunt la metrou. În fiecare zi. Ți-am păstrat un loc. Hai să vorbim despre metrou! Să îți explic de ce metroul trebuie sa treacă la Primăria Capitalei!”, se mai arată în postarea lui Cătălin Cîrstoiu.

Metrorex, un cartof fierbinte

Anterior, tot joi, medicul a explicat că a folosit metroul pentru a evalua dacă este un mijloc de transport rapid și fiabil și că va mai folosi serviciile Metrorex care, spune el, trebuie să revină la . Cîrstoiu a apreciat că transportul public din București trebuie „interconectat” într-un „sistem integrat” pentru a i se îmbunătăți performanța.

De partea sa, Nicușor Dan a precizat că Primăria Capitalei nu poate prelua pentru că bugetul pentru acest an a fost redus. „De principiu, ar fi bine ca Primăria să aibă și metroul, dar pentru asta trebuie să ai încredere în guvern (…) De exemplu, deodată, faţă de anul trecut, am avut un minus de 600 de milioane de lei în buget (…) Condiţiile în care acceptăm este ca toată finanţarea de care Metroul are nevoie să ne fie asigurată, pentru că, în momentul acesta, dacă noi am prelua fără o sursă de finanţare, ne-am dezechilibra foarte tare bugetul”, a spus primarul general, potrivit .