Cătălin Moroșanu aruncă bomba! Vrea la Survivor All Stars 2024

Pe lista Survivor All Stars 2024 se află si marele luptător și sportiv Cătălin Moroșanu. Ne spune că abia așteaptă pentru că de la primul show a ieșit un om mai bun. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, celebrul luptător își aduce aminte cum și-a cunoscut soția, pe Gabriela, în tren, și care este adevăratul motiv pentru care s-a apucat de sport.

Ca tată, mărturisește că își iubește nespus copiii, dar regretă că nu a fost prea prezent în viața lor. Acesta a fost prețul pe care l-a plătit pentru bunăstarea familiei. Cătălin Moroșanu recunoaște că, în copilărie, a fost victima bullying-ului și că cel mai greu i-a fost să învețe să danseze, nu să se lupte.

Celebrul sportiv ne spune că, după un meci greu, are nevoie si de 2 săptămâni ca să-și revină. De asemenea recunoaște că, de multe ori, s-a purtat urât cu cei pe care-i iubește pentru că celebritatea i s-a urcat la cap.

“Am nevoie de un nou reset”

Cătălin Moroșanu a fost selectat să participe la următorul ‘Survivor’, de data asta categoria All Stars. ‘Survivor’ 2024 îi va aduce alături pe cei mai îndrăgiți concurenți de până acum.

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, la Survivor All Stars vor participa Jador, Zannidache, Culiță Sterp, Andreea Tonciu, Cătălin Zmărăndescu, Simona Hapciuc, Iancu Sterp, Mihai-fiul lui Zmărăndescu, Alex Delea, Elena Ionescu și Cătălin Moroșanu.

“Mă bucur foarte mult că voi participa la Survivor’All Stars, pentru că am nevoie de un nou reset. La prima participare, după fiecare emisie am devenit un om mai bun. Nu este vorba neapărat, acum, de o nouă provocare, deja știu ce este acolo.

Este vorba de transformarea mea ca om. Acum, a doua oară, vreau să aibă același efect ca și precedenta emisiune. O să-mi fie cel mai dor de copii. Fata e mai mare, dar băiatul, după 2 luni sau mai mult, o sa mai crească și va fi greu”,spune Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu crede că dansul e mai greu decât kickboxing-ul

Cătălin Moroșanu și-a făcut debutul în K1 în anul 2007. Din cauza emoțiilor, mărturisește că nu își mai aduce aminte primul meci. Dar experiența Dansez pentru tine nu o va uita niciodată.

“Sincer să spun, eu nu am avut niciodată mare respect pentru dansuri sau dansatori. Credeam că oricine poate să danseze la o băutură. Am ajuns însă la Dansez pentru tine, am văzut cât este de greu, iar acum am tot respectul față de această artă.

Îmi retrag toate cuvintele de dinainte. Am învățat foarte multe lucruri cu privire la dans, am slăbit foarte mult pentru că dansul e cardio. Sincer, mai greu a fost să învăț să dansez decât să fac kickboxing, pentru că sportul face parte din mine, e ceva natural”, ne spune Cătălin Moroșanu.

“Mi-a dat reset la viață”

Dacă să danseze i-a plăcut, din Republica Dominicană a fost foarte grea pentru luptătorul K1. Aflat acolo, Cătălin Moroșanu a dat piept cu răutatea oamenilor.

“Survivor mi-a dat reset la viață. Mi-a schimbat foarte multe percepții, am început să mă cunosc mai bine pe mine. Nu mi-au plăcut gândurile negative pentru că nu știam cum să le opresc. Nu am suportat anumite caractere, oamenii sunt foarte răi.

Adevărul este că fiecare dintre noi are un dram de răutate, chiar dacă susținem că suntem buni, poate și eu am avut. Pe mine m-a făcut mai puternic această experiență. Per total a fost traumatizantă dar benefică pentru viață mea”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Cătălin Moroșanu.

“Durează și 2 săptămâni până să-mi revin, fizic și psihic”

Cătălin Moroșanu își aduce aminte cum și când a apărut pasiunea lui pentru kickboxing și cum, dintr-un student la Drept, a ajuns să câștige titlul după titlu. Moartea din Carpați ne spune și cât durează să-și revină după fiecare meci.

“M-am apucat de lupte dintr-o întâmplare. În anul 2006 am zis să mă duc la sală, să fac și eu kickboxing, voiam să slăbesc, nu mă gândeam la performanță. Eram student în anul 2 la Drept și, într-un an de zile, am ajuns unde nici n-am visat. Cred că așa mi-a fost scris, așa mi-a fost țesută soarta.

Durează ceva timp ca să-mi revin, dar asta depinde de meci. Dacă am unul mai ușor sau se termină mai repede am nevoie de 3 zile. Dar când am un meci greu poate dura și 2 săptămâni până să-mi revin, fizic și psihic, din toate punctele de vedere”, mărturisește celebrul luptător.

“Simțeam că voi muri”

Cătălin Moroșanu își aduce aminte cum a copilărit în mijlocul naturii și care a fost relația cu părinții lui. De asemenea ne povestește și despre cel mai greu meci pe care l-a avut în viața lui.

“Copilăria mea a fost una normală. Am crescut într-un canton silvic, în pădure, cu animalele de acolo plus vaci și oi. Am avut o copilărie izolată dar am fost mereu în comuniune cu natură. Poate forța mea vine de acolo, uneori mai spun că sunt o forță a naturii.

Părinții mei erau educați în spiritul comunismului, nu primeam dragostea aceea de la ei. Ei erau cum erau, te băteau, îți mai dădeau o curea de nu mai știai de tine. Toate secretele mele le discutam cu fratele și vărul meu.

La Budapesta țin minte că am avut cel mai greu meci. A trebuit să lupt cu un sportiv foarte bun și, dacă nu trăgeam, nu mă calificam. Acolo țin minte că mi-am dat și viața în ring. După meciul ăla simțeam că voi muri”, povestește declară Cătălin Moroșanu.

“M-am apucat de sport din frustrare”

În ciuda aparențelor, Cătălin Moroșanu a fost un licean timid și introvertit, victimă a bullying-ului. Acesta este și motivul pentru care, de ani de zile, face campanii în acest sens.

“În clasa a 9-a eram foarte timid și introvertit. M-am apucat de sport tocmai că să scap de timiditate și de bullying. Aveam un coleg de clasă care făcea rugby, era respectat și atunci am vrut și eu la fel.

M-am apucat de sport din frustrare și din cauza că eram victima bullying-ului. Din clasa a 10-a am devenit mai puternic, mai încrezător. De aceea fac campanii anti bullying, să explic tuturor că sportul m-a ajutat să scap de aceste frustrări”, își amintește Cătălin Moroșanu.

Viața, schimbată de soție

Moartea din Carpați își amintește că, din primii bani câștigați, și-a scos prietena de atunci la pizza și de restul a cumpărat 2 baxuri de bere. Câștigase 100 de euro. Iar primii bani din sport s-au dus pe lăutari.

“Să o cuceresc pe Gabriela a fost ceva natural. Ne vedeam în fiecare vineri și sâmbătă în tren. După asta am început să vorbim pe Mirc, apoi ne-am dat o întâlnire și cam asta a fost. Georgiana este stâlpul meu, ancora mea și datorită ei am ajuns cine sunt, în momentul asta.

Dacă mai apare o ceartă de fiecare dată cedează Georgiana. Acum însă, odată cu anii, am început să realizez că sunt mai orgolios și încăpățânat și-mi dau seama că trebuie să mă calmez. Și eu mai greșesc așa că trebuie să las de la mine”, mărturisește celebrul luptător.

“Asta e prețul pe care-l plătesc eu”

, au doi copii minunați, pe Natalie și Nicolas. Celebrul luptător recunoaște că n-a fost un tată tocmai prezent, din cauza programului, dar că intenționează sa schimbe această situație.

“Sunt un tată normal, dar n-am fost prea prezent. Mereu pe drumuri, toată viața mea, așa mi-a dat Dumnezeu. Asta e prețul pe care-l plătesc eu pentru bunăstarea familiei. Lipsa mea. O să încerc, însă, să le aranjez într-un fel.

Când eram la începutul carierei mi se părea că oricine poate să aibă familie, copii. După ce am avut carieră și familie am realizat că familia este cea mai importantă. Așa mă întorc la omul normal, de rând, și realizez că acolo este fericirea, pentru asta tragi și munceșți cu adevărat”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Cătălin Moroșanu.

“Simțeam că se duce la vale toată cariera mea”

Cunoscutul luptător de K1 ne povestește cele mai grele momente din viața lui și aflăm ce fel de muzică ascultă și-i place, cu adevărat. “Am avut multe momente grele. Îmi făcusem, de exemplu, casă la Iași și nu mai aveam bani, așa că mi-am luat bagajele și am venit la București.

Am făcut hernie cervicală, nu aveam bani, simțeam că se duce la vale toată cariera mea. Mi-am dat seama cine aș fi eu dacă nu m-aș fi apucat de sportul asta. Apoi mi-am revenit și am devenit mai puternic.

Chiar dacă lumea mă vede ca pe un manelist, eu sunt rocker. Unul înrăit, ascult american metal. Am început cu Prodigy, Linkin Park, am ajuns la Metallica și Megadeth”, mărturisește Cătălin Moroșanu.

“M-am comportat urât cu oamenii pe care-i iubesc”

Moartea din Carpați recunoaște, sincer, că de multe ori i s-a ‘urcat’ celebritatea la cap. Cât despre greșeli, Cătălin Moroșanu ne spune pe care nu le-ar mai repeta.

“Mi s-a ‘urcat’ celebritatea la cap de multe ori. M-am comportat urât cu oamenii pe care-i iubesc și ar fi trebuit să-i apreciez mai mult. Slavă Domnului însă că îl am pe fratele meu, pe Georgiana, care mă trag de mânuță de fiecare dacă și-mi spun că mi s-au urcat figurile la cap. Celebritatea, pentru oricine de pe lumea asta, este ceva negativ. Nu este normal să ți-o ‘iei’ în cap. Este ciudată celebritatea, ca o sabie cu două tăișuri.

Sincer să fiu, sunt foarte fericit cum sunt acum. Dacă aș îndrepta ceva din trecut nu aș mai fi omul din momentul de față. Dacă tu în viață reușești să trăiești fără regrete, să treci peste lucrurile negative, atunci ești un om fericit și realizat. Dacă aș putea să dau timpul înapoi aș face aceleași lucruri”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Cătălin Moroșanu.