Cătălin Scărlărescu, dat afară din bucătăria unui restaurant. Care a fost motivul: “Am preparat o tâmpenie”

Juratul emisiunii „Chefi la cuțite” a fost dat afară din bucătăria unui restaurant. Se întâmpla în urmă cu mai bine de 30 ani, în perioada în care lucra în Germania.

Bucătarul a dezvăluit că își dorea să se afirme, de aia s-a și oferit să pregătească un sos bechamel. Era deja de ceva vreme la muncă într-un restaurant.

Din păcate, Cătălin Scărlătescu a făcut o tâmpenie. Așa a ajuns afară în ploaie, fără geacă pe el și fără să i se explice ce sau unde a greșit.

Cătălin Scărlătescu, amintiri despre începuturile în bucătărie. Cu ce preparat a dat greș

„Se întâmpla în Germania, prin 90… eram la primul meu loc de muncă și Chef-ul a cerut un sos Bechamel, eu am făcut exact cum învățasem în țară și am făcut, evident, o tâmpenie.

Cert este că am primit un șut pe care nu o să-l uit niciodată și am fost dat afară din bucătărie. Ploua și eu nici nu apucasem să-mi iau geaca pe mine”, a dezvăluit Cătălin Scărlărescu pentru .

Cum și-a dat seama chef Cătălin Scărlătescu unde a greșit în bucătărie

Celebrul a realizat unde a greșit abia după ce a intrat într-o librărie. Acolo a găsit o carte de bucate care avea imagini și așa și-a dat seama că nu gătise deloc ce trebuia.

De atunci, la fiecare salariu vedeta a mărturisit că și-a cumpărat câte o carte, dovadă că în ziua de azi este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați bucătari români.

„Am umblat o oră prin ploaie în tricou, fără să-mi dau seama unde am greșit. Până când în fața mea a apărut o librărie, am intrat și am găsit standul cu cărți de gătit. Noroc că aveau poze.

Sosul Bechamel din cărțile lor era cu totul altul decât cel pe care îl știam eu. Din acel moment, în fiecare lună în ziua de salariu, mi-am cumpărat câte o carte”, a mai spus Cătălin Scărlătescu, mai arată sursa citată.

Cheful recunoaște că au existat perioade în care orgoliul și-a pus ampresa asupra sa și din păcate, a avut multe de pierdut. Abia destul de târziu a învățat că ego-ul nu îi este deloc prieten.

În prezent, juratul de la „Chefi la cuțite” se bazează pe diplomație și sinceritate, principii pe care le are nu numai în bucătărie, ci și în viața de zi cu zi.