Cătălin Scărlătescu a dezvăluit ce planuri are pentru Crăciun și Revelion. Ce vrea să facă

Cătălin Scărlătescu e de departe unul dintre cei mai apreciați bucătari. Nu puțini sunt cei care i-au încercat măcar odată una dintre rețete.

Cătălin Scărlătescu a spus ce planuri are de Crăciun și de Revelion

În prezent, Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei jurați ai emisiunii Chefi la Cuțite de la Antena 1, alături de chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea.

se află în prezent și într-o relație cu Doina Teodoru, iar cei doi par mai fericiți ca niciodată împreună.

Pentru că a muncit enorm în acest an, Cătălin Scărlătescu a decis ca în perioada sărbătorilor de iarnă să ia o pauză de la toate și să se relaxeze cât poate.

Juratul de la Chefi la Cuțite a mers la Iași pentru a lucra cu un alt bucătar, iar cu această ocazie a dezvăluit și ce planuri are pentru vacanța de sărbători.

Dacă mulți aleg să călătorească sau să meargă la petreceri, iată că marele bucătar vrea doar să se relaxeze și deja și-a pus la punct un plan bine meritat.

Cum va petrece juratul Chefi la Cuțite noaptea dintre ani

De Crăciun, juratul Chefi la Cuțite vrea să taie un porc, iar de Revelion își dorește să bea și să mănânce, atât cât poate.

De asemenea, el a mai dezvăluit că a avut de muncă extrem de mult în ultima perioadă și are nevoie de un moment doar pentru a putea sta liniștit.

”Pentru Crăciun vreau să tai un porc. De fapt, să mă uit cum se taie porcul. De Revelion vreau să mănânc și să beau, pentru că am muncit anul ăsta cât cinci măgari! Credeți-mă, am trei emisiuni mari făcute, plus că nu stau.

Când sunt liber, mai vin printr-o locație, prin alta. Unde este de muncă, hop și eu”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru bzi.ro.

Pe lângă colaborarea cu Antena 1,

Cel mai probabil și activitatea de acolo l-a obosit în mare parte pe bucătar.