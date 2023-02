Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, martori la un accident în America Express: ”Ești bine?”

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au confruntat cu momente de panică la America Express, în ediția de marți seară. Cei doi concurenți au fost martori la un accident de motocicletă, în timp ce își căutau cazare. Cum a avut loc, mai exact, totul?

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, martorii unui accident de motocicletă la America Express. Cum au reacționat

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru se aflau pe o strada lăturalnică, puțin luminată și pe care mai hoinăreau câțiva câini. În fața lor apare un bărbat pe o motocicletă, cu viteză, iar brusc este pus la pământ. Speriață, echipa s-a orientat către el pentru a-l ajuta.

”Vai de capul meu! Ești bine?”, a reacționat faimosul bucătar, atunci când a ajuns aproape de bărbat. Din fericire, acesta nu a pățit nimic grav, ci s-a ales cu câteva zgârieturi. Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au constatat că era sub influența alcoolului.

După accidentul din fața lor, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au avut parte de un moment mai bun. Și-au găsit cazare, unde au reușit să se odihnească pentru proba din ziua următoare. Ei se află în prezent în Guatemala, care este penultima destinație dinainte de semifinala și finala din Columbia.

”Am simțit că mi se încețoșează privirea, mi-o luase inima razna rău. Mă luase amețeala. Am închis ochii, pentru că începuse să se învârtă piramida cu mine. Am încercat să mă liniștesc, nimic… Mi-a trebuit mult timp să-mi revin.

Când am ajuns în vârful piramidei, ceva foarte ciudat s-a întâmplat cu mine. Cred că eram într-o hiperventilație pe care n-o realizam. Și am zis că trebuie să mă opresc neapărat”, a mai precizat Cătălin Scărlătescu în timpul unei probe din Guatemala.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru sunt una dintre cele mai puternice echipe din competiția de peste Ocean. Încă din prima zi a emisiunii au impresionat prin obținerea unui joker. Cei doi au reușit să câștige și prima imunitate, adică nu puteau fi propuși spre eliminare.

Câte echipe au mai rămas în America Express

Șapte echipe din nouă mai sunt acum în America Express. Ele parcurg Drumul Aurului în Guatemala, iar până să ajungă aici Au dat de șoferi dubioși, iar avertismentele mexicanilor cu privire la siguranța zonei nu au lipsit.

Premiul cel mare de la America Express este de 30.000 de euro. Competiția este o continuare a emisiunii Asia Express. Filmările sunt făcute din vara lui 2022,