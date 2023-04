Cătălin Țepelin, noul președinte al Asociației Presei Sportive din România: „Va fi o provocare să țin un echilibru corect în breaslă”

Cătălin Țepelin a decis să candideze al Asociației Presei Sportive din România, funcție pentru care cunoscutul jurnalist nu va fi remunerat. A fost ales sâmbătă, cu unanimitate de voturi.

Cătălin Țepelin, motivat la maximum de responsabilitatea funcției sale: „N-am alergat niciodată după prim-plan sau funcții”

Jurnalistul Cătălin Țepelin, Redactor Șef la GSP, a avut un discurs extrem de sincer și e gata să își aducă aportul total ca președinte al : „Domnul Graur mă curtează de vreun an și cred că abia săptămâna trecută am decis să candidez. Am ezitat, mai întâi pentru că n-am alergat niciodată după prim-plan sau după funcții, dar de câteva ori mi-au ieșit în cale și n-am mai putut să le evit. Apoi pentru că nu știam, și nu știu nici acum, dacă pot fi cu adevărat util breslei din această poziție de președinte APS”.

Cătălin Țepelin va face „voluntariat”, însă acest lucru îl motivează și mai mult și face o primă promisiune: „Așa cum știți, președintele APS nu este remunerat, nu primește salariu, deci nu poate fi vorba despre un beneficiu personal de acest gen. Este, în schimb, o responsabilitate față de breasla jurnaliștilor de sport din întreaga țară și față de această Asociație care are, iată, aproape 100 de ani de istorie”.

Cătălin Țepelin, ,va avea parte de un consilier extrem de avizat: „Și aici vreau să-i mulțumesc public domnului Graur pentru că, aproape de unul singur, a ținut in viață aceasta asociație în ultimii 12 ani și pentru că va rămâne să dea o mâna de ajutor în continuare. Dânsul a avut două avantaje majore: a avut timp să se ocupe și a fost perceput ca un președinte complet neutru”.

Cătălin Țepelin și cea mai mare provocare a noii sale funcții: „Aceea de a face din nou atractivă calitatea de membru APS”

Cătălin Țepelin e conștient că în acest moment îi reprezintă pe și are un mesaj clar: „Eu, venind dintr-o redacție aflată deseori în miezul acțiunii, pot fi privit cu reticență de o parte a colegilor. Va fi o provocare inclusiv pentru mine să pot gestiona aceasta nouă funcție cu echilibru și cu folos pentru breaslă.

Mulți dintre dvs mă cunoașteți destul de bine. Am trecut prin toate etapele și genurile presei. Am făcut și radio, și presă scrisă, și video, și online. Am fost și reporter de teren, si șef de departament, si manager de proiect, si redactor șef. Nu pot fi încadrat în categoria celor care «cântă la pian», a ziariștilor mega-talentați, dar am fost întotdeauna onest, implicat și nu m-am ferit de muncă, de provocări.

Și dacă vorbim despre provocări, cea mai mare va fi aceea de a face din nou atractivă calitatea de membru APS. Eu am intrat în presă acum 26 de ani, pe-atunci cred că erau în jurul a 1.000 de membri în APS, iar legitimația aceea avea o greutate incredibilă”.

Mărturii emoționante, despre primii pași în presa din România: „Am dormit cu prima legitimație APS sub pernă”

Ziaristul nu a uitat unul dintre cele mai frumoase momente din carieră, când a făcut primii pași în presa scrisă: „În ’97 sau ’98, când mi-am luat prima legitimație APS, cred că am și dormit cu ea sub pernă o seară – două. Eram atât de mândru! Timpurile s-au schimbat, sportul și regulile lui s-au schimbat, accesul la evenimente s-a schimbat, legitimația APS nu mai deschide atâtea uși ca pe vremuri”.

În final, Țepelin a îndemnat la unitate între ziariști și a vorbit despre originile Asociației Presei Sportive din România, cu o tradiție de aproape un secol: „În același timp, breasla noastră a devenit tot mai competitivă, și acolo unde e competiție e greu să fie și unitate, deși deseori avem interese comune. Iată un citat din Gazeta Sporturilor din 1927, despre înființarea APS:

«Dacă ziariștii sportivi voesc să fie considerați și respectați de celelalte bresle, trebue în primul rînd să se respecte și considere între ei». Aici poate vom reuși să schimbăm ceva, pentru că sunt destule lucruri care ne apropie, pe lângă multele care ne despart într-o piață atât de concurențială”.

La alegeri a fost votat și un nou Consiliu APS.

Secretar general a fost numit Andrei Crăițoiu, în timp ce membrii aleși prin vot sunt:

Cristian Geambașu (Gazeta Sporturilor)

Dochița Moșoianu (TVR)

Emil Hossu-Longin (TVR / Digisport)

Cătălin Cârnu (Radio România / Digisport)

Redacția Fanatik îi urează succes lui Cătălin Țepelin și speră că acesta va restaura cât mai repede reputația si încrederea publicului în presa sportiva din România (și nu numai…), care s-a erodat în ultimii ani, dar mai ales va aduce unitate și respect profesional în interiorul breslei.