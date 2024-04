Cătălin Zmărăndescu explică relația cu Emil Rengle, după ce dansatorul s-a logodit cu iubitul spaniol: „Ne-am respectat reciproc”

Cătălin Zmărăndescu vorbește, în exclusivitate pentru FANATIK, despre relația pe care o are acum cu Emil Rengle, după ce coregraful s-a logodit cu iubitul său spaniol. Totodată, luptătorul ne-a făcut câteva mărturisiri și despre fiica lui, campioană de mică, dar și despre experiența trăită la Survivor România.

Cătălin Zmărăndescu și Emil Rengle, prietenie pusă sub semnul întrebării

Cătălin Zmărăndescu și Emil Rengle au fost ca șoarecele și pisica în sezonul al treilea al emisiunii După ce au ieșit din competiție, cei doi au îngropat securea războiului și au șocat pe toată lumea cu aparițiile lor împreună.

La un moment dat, fanii celor doi au intrat la îndoieli, căci Zmărăndescu și Rengle s-au afișat în ipostaze în care îi vedem doar pe îndrăgostiți. Într-una dintre scene, Zmărăndescu mânca, la restaurant, din lingura lui Rengle, iar într-o altă secvență, cei doi au refăcut scena dintre Kate Winslet și Leonardo DiCaprio de pe Titanic, pe o trotinetă.

Între cei doi este doar o frumoasă relație de prietenie, cel puțin oficial. Cătălin Zmărăndescu a dat dovadă de deschidere totală față de dansatorul care și-a asumat public orientarea sexuală. Ba chiar, așa cum spuneam, s-a și logodit cu iubitul său spaniol.

Întrebat despre speculațiile făcute despre el și Emil Rengle, Cătălin Zmărăndescu ne-a spus că e vorba de o prietenie, una care nu a fost deloc îngrădită de faptul că dansatorului îi plac și bărbații.

„Niciodată nu am judecat oamenii prin prisma alegerilor lor”

„Niciodată nu am judecat oamenii prin prisma alegerilor lor, le-am respectat pe toate. Iar Emil a făcut același lucru. Tocmai din acest motiv a apărut și prietenia noastră, deoarece ne-am respectat reciproc”, a declarat Zmărăndescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cătălin Zmărăndescu ne-a povestit, dincolo de explicațiile despre relația cu Emil Rengle, și cum crede că s-ar fi înțeles cu dacă ar fi participat la , așa cum se zvonea. Cu băiatul său, Cătălin s-a împăcat nu de mult, asta după ce feciorul său a avut tot felul de lucruri să îi reproșeze de-a lungul timpului.

Cătălin regretă că n-a participat alături de fiul său la Survivor: „Ar fi adus un plus de valoare în show”

„Cred că ne-am fi înțeles foarte bine și cred că ar fi adus un plus de putere în show. Nu știu dacă ar fi apărut diferențe de opinie în ceea ce privește strategia deoarece în tribul Faimoșilor am avut niște principii foarte puternice și am luat decizii corecte. Iar el cred că s-ar fi integrat foarte bine”, ne-a spus Zmărăndescu.

Extrem de mândru este nu doar de fiul său, ci și de Matilda, care îi calcă pe urme. Cătălin a dezvăluit, pentru FANATIK, ce sfaturi îi dă micuței luptătoare, care a strâns niște victorii importante, chiar medalia de aur, la doar cinci ani, la un campionat european de Brazilian Jiu-Jitsu.

Ce sfaturi îi dă luptătorul fetiței sale, Matilda, campioană la Brazilian Jiu-Jitsu

„Sunt extrem de mândru de fiica mea, asta e clar. A reușit niște performanțe sportive incredibile la o vârstă mică. Iar asta pentru că este foarte muncitoare. Eu sunt atât tatăl ei, cât și antrenorul. Sunt cel care îi stă aproape la orice pas și cel care o ajută atât cât poate.

Am sfătuit-o de fiecare dată când a venit la mine și mi-a pus o întrebare. Nu am împins-o niciodată să facă mai mult decât vrea și decât poate. Cu toate astea, este extrem de pasionată. Iar asta a făcut diferența între ea și ceilalți concurenți”, ne-a mărturisit Zmărăndescu.

De ce n-a rezistat la Survivor: „Am trecut de 50 de ani și am fost la suficiente show-uri, cât să știu când să mă opresc”

În final, luptătorul a recunoscut care a fost punctul său slab în a doua participare la Survivor, în ediția All Stars, dar și ce a fost mai greu sau diferit pentru el față de sezonul trei.

„Am ajuns la un nivel de maturitate și de înțelegere atât a propriilor puteri, cât și a nivelului competiției. Am trecut de 50 de ani. Am fost la suficiente show-uri cât să știu când este momentul să mă opresc.

Am avut norocul să fac parte dintr-o echipă cu oameni realiști și sinceri. La momentul în care am considerat că am dat tot ce am avut mai bun, am fost de acord să fiu trimis la Duel. Duelul m-a pus față în față cu un campion Survivor. Așa că sunt mândru de mine că am reușit să fiu aproape de el. Nu am niciun regret când privesc înapoi.

A fost mai greu. Au fost cei mai buni concurenți din toate sezoanele. Am avut niște adversari incredibil de buni”, ne-a mai zis Zmărăndescu.