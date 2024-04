Cine câștigă Survivor România All Stars. Chiar concurenții au făcut dezvăluirile

Cine câștigă Survivor România All Stars? Întrebarea e pe buzele tuturor, iar FANATIK a aflat pe cine pariază foștii concurenți ai competiției de la PRO TV! Marea finală va avea loc peste o lună, la sfârșitul lui mai!

Cine câștigă Survivor România All Stars. Foștii concurenți dau verdictul!

Survivor România All Stars 10 concurenți se luptă pentru trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro. După patru luni de șefere în Republica Dominicană, probe dificile și condiții vitrege în junglă, doar unul se va alege cu titlul de câștigător.

ADVERTISEMENT

Cătălin Moroșanu, Cătălin Zmărăndescu, Elena Marin, Lola Crudu și Relu Pănescu aă răspuns la întrebarea care îi macină pe telespectatorii. Cine câștigă Survivor România All Stars, așadar, în ochii foștilor concurenți?

Majoritatea pariază pe Iancu Sterp, însă există și persoane care îi văd pe Zanni și Ștefania Ștefan cu trofeul în mână. Moro îi susține pe Iancu și Zanni, cu trapperul împăcându-se, de altfel, între timp. Cătălin Moroșanu ne-a spus că ar fi vrut să mai stea la Survivor, dar a fost conștient că nu poate să facă față unor tineri ceva mai sprinteni decât el.

ADVERTISEMENT

Moroșanu pariază pe Iancu și Zanni

„Ori Iancu, ori Zanni. Unul din ăștia doi o să câștige, chiar m-aș bucura pentru oricare dintre ei, mai ales că eu cu Zanni deja m-am împăcat. Suntem foarte ok, chiar am dormit lângă el și am încercat să fiu un factor de stabilitate pentru echipă, să îi mențin uniți.

Eu mi-aș mai fi dorit să rămân, să știi, și cred că puteam să rămân, dar nu am mai putut, pentru că nu suportam înfrângerea. De la bun început, castingul a fost dezechilibrat.

ADVERTISEMENT

Adică îi aduci pe ăia toți tineri, care zburdau pe trasee și, ok, pe noi, că suntem mai cunoscuți, dar nu puteai să concurezi cu ei. Erau și mai slabi, 60-70 de kilograme, eu 100 de kile, Zmărăndescu 100. Eu am dat jos acolo ceva, am venit cu 95 de kilograme”, a declarat Moro, pentru FANATIK.

Lola Crudu e de părere că anul ăsta e cazul să câștige o femeie concursul, dat fiind că ultimele trei sezoane le-au adjudecat băieții: Zanni, Alex Delea, respectiv Dan Ursa.

ADVERTISEMENT

Zmărăndescu nu și-a schimbat preferința: „Zanni e cel mai potrivit”

„În finală e clar că îmi doresc Războinici! Văd și niște Faimoși. Femeia din mine și-o dorește câștigătoare pe Ștefania Ștefan, pentru că și femeile merită să câștige. Primul Survivor l-a câștigat Elena Ionescu, după care au câștigat numai bărbați. Ei…

Ar fi mișto acuma să fie o femeie și nu doar o femeie, ci una care e pe locul unu la eficiență din absolut toate sezoanele. Războinica din mine îl vede și pe Iancu, dar acum depinde de cum vor evolua la jocurile individuale”, este verdictul dat de Lola Crudu.

„Îmi doresc să câștige Iancu Sterp. Mi-aș dori ca finala să fie între Iancu și Ștefania Ștefan. Pe Iancu l-am cunoscut abia acum la sezonul suprem. Mi-a plăcut de el pentru că e un băiat natural, simplu, corect.

Nu mi-a transmis nimic care să mă facă să îl văd că are vreo latură ascunsă. E foarte complex. În afară că are o vârstă, 25 de ani, care îl ajută, e și foarte bine antrenat”, a declarat Relu Pănescu, pentru FANATIK.

Zmărăndescu e ceva mai convins și ne-a oferit un singur nume, al lu : „Mențin ceea ce am spus mere și o spun cu convingere. Cred că Zanni este cel mai potrivit să câștige premiul cel mare la acest moment. Dar competiția este atât de surprinzătoare, încât nu putem ști ce se va întâmpla până la final”.

Ștefania Ștefan, dată cu șanse mari de foștii participanți. O susține până și Faimoasa Elena Marin

O predicție surprinzătoare Deși a fost în echipa Faimoșilor, vedeta o susține tot pe Ștefania Ștefan de la Războinici.

„Mi-ar plăcea foarte mult să câștige Ștefania de la Războinici, pentru că mi se pare o fată care își vede de treaba ei. Are și un procent foarte bun la capitolul sportiv. Este foarte bună pe traseu, iar eu ca fată după experiența mea de șapte luni la al doilea Survivor știu clar că este foarte dură această experiență”, ne-a spus Elena Marin.