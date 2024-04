Cătălin și Mihai Zmărăndescu au îngropat securea războiului: “Mi-am cunoscut și nepotul”

După o bună perioadă în care nu și-au vorbit, Cătălin Zmărăndescu și Mihai Zmărăndescu au îngropat securea războiului. Întors de la Survivor All Stars, fostul faimos a mărturisit și că și-a cunoscut nepotul. Cum a fost posibilă această împăcare?

Cătălin și Mihai Zmărăndescu au făcut pace. Cum s-a produs împăcarea

După aproape șase ani de la scindare, Cătălin Zmărăndescu și fiul lui cel mare s-au împăcat. Totul s-a produs după ce fostul campion la box, kickbox și arte marțiale s-a întors din competiția Survivor România All Stars 2024.

De cum a ajuns acasă, Cătălin Zmărăndescu, despre care între timp s-a aflat și că a pus mâna pe telefon, iar Mihai nu ar fi avut nicio ezitare în a-i răspunde. Ba chiar i s-a adresat cu ”da, tată!”.

Cătălin Zmărăndescu, invitat recent într-o emisiune online, este de părere că Mihai aștepta apelul său și că vor încerca, treptat, ambii să repare ceea ce au stricat. Fostul faimos de la Survivor este mândru de ceea ce este în prezent copilul lui și nu vrea să se mai gândească de la ce au pornit disensiunile între ei.

”Cred că da, îl aștepta. Sunt multe lucruri de spus despre ceea ce s-a întâmplat. Dar în momentul ăsta spun așa ‘stop, ce-a fost a fost’, vom încerca să reclădim ceea ce s-a stricat. Nu mai contează cine a fost vinovatul, ca de obicei adevărul e la jumătate, ca în orice situație.

De ce să stau să mă contrazic, pe ce?! Am argumente pentru orice a spus el. Poate și el are argumente pentru ce am spus eu, dar de fapt eu n-am prea spus nimic. N-am dat niciodată în el și n-am să dau niciodată în el. Cert este că are o viață frumoasă în momentul ăsta și eu mă bucur pentru el. Vorbim, uneori mai des, uneori mai rar, uneori deloc, cum avem timp”, a explicat Cătălin Zmărăndescu pentru

De ce au fost certați Cătălin și Mihai Zmărăndescu

Cătălin Zmărăndescu are patru copii în total. Doi sunt din prima căsătorie, adică Mihai, în vârstă de 23 de ani, și Alexandra, în vârstă de 20 de ani, iar alți doi din a doua căsnicie. Vladimir Cătălin și Matilda sunt minori spre deosebire de frații lor vitregi.

În trecut, Mihai și-a acuzat tatăl că nu i-a acordat atenția necesară după ce s-a separat de mama sa. Tânărul a declarat, în 2023, faptul că nu vrea să mai audă de Cătălin Zmărăndescu.

”Nu mai vorbesc cu tatăl meu de trei ani. Nici sora mea nu mai vorbește cu el de cinci ani. Nu mai vreau să aud în viața mea de el! Atâta timp cât tu ai 50 de ani și te promovezi la tv cu doi copii și tu, de fapt, ai patru copii, chit că sunt din altă căsătorie, ce să mai eu vorbesc cu el”, ne-a declarat tânărul cu un an în urmă. De altfel, și el, la rândul său a făcut parte din competiția din Republica Dominicană, în sezonul anterior.