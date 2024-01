Câte clase are, de fapt, Mioara Velicu. Îndrăgita cântăreață nu are studii muzicale. Vedeta în vârstă de 79 de ani, care a ieșit la pensie de ceva vreme, a vorbit deschis despre acest subiect în cadrul unui podcast de pe YouTube.

Ce are, în realitate, Mioara Velicu. Renumita interpretă de muzică populară a recunoscut că nu a făcut Conservatorul. Solista originară din Tecuci a dezvăluit că nici în momentul de față nu cunoaște tonalitățile.

În continuare cântă și este invitată la numeroase spectacole și evenimente. Lipsa Facultății de muzică nu a fost niciodată un impediment pentru artista care a început să fie celebră încă de la o vârstă foarte fragedă.

„Spre rușinea mea, nu am nici studii superioare, nici școală de arte populare, nu am Conservatorul. Am fabrică de conserve la Tecuci. Nu am studii, dar Dumnezeu mi-a dat… eu sunt de pe prispa casei.

Acolo am învățat cântece, e ceva nativ. Sigur că mi-ar fi prins foarte bine să am studii în domeniu. Eu, de exemplu, nu știu nici la ora actuală tonalitățile. Eu le spun instrumentiștilor: dă-mi horă, dă-mi sârbă.

Ei mă întreabă: sol minor sau major? Te interesează!”, a mărturisit la un moment dat Mioara Velicu în . În aceeași emisiune a dezvăluit că nu a făcut niciodată playback.

Mioara Velicu, live la spectacolele pe care le susține

Mioara Velicu cântă întotdeauna live la spectacolele pe care le susține în țară și în afara ei. simte o mare bucurie când ajunge pe scenă și spune că nu ar vrea să înșele poporul care o ascultă.

Solista nu merge la nunți sau petreceri private cu CD-ul, doar să dea din gură, ci preferă să fie cu totul alături de invitați. Îndrăgita artistă performează în continuare, în ciuda faptului că a ieșit la pensie. Primește 4.000 de lei în fiecare lună.

Cât despre drepturile de autor de la Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) Mioara Velicu susține că sunt extrem de mici. I se pare jignitor să primească 200 de lei pentru piesele sale.