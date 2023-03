Câte pahare de vin se pot bea pe zi, conform doctorului Irinel Popescu: ”Contribuie la digestie”

Câte pahare de vin se pot bea pe zi, conform coordonatorului Centrului Integrat de Excelență în Boli Hepatice din cadrul unei clinici private din București. spune că băutura contribuie la digestie.

Ce cantitate de vin se poate consuma zilnic. Medicul Irinel Popescu menționează care este limita ce nu trebuie depășită

Irinel Popescu, unul dintre cei mai cunoscuți medici primari de chirurgie generală, a dezvăluit ce cantitate de vin se poate consuma zilnic. Doctorul este de părere că un pahar de zilnic nu face rău ficatului.

Experții recomandă să nu bem mai mult de 2 pahare de vin pe zi, cuvântul de ordine fiind moderația. Tot ce depășește această cantitate poate duce la probleme serioase de sănătate, chiar dacă vinul roșu aduce și unele beneficii.

„Un pahar de vin nu-i face rău ficatului. Nu este bine dacă sunt mai multe pahare. La un moment dat, am fost într-o vacanță, într-o clinică specializată din Germania, pentru o oarecare refacere a organismului după o perioadă foarte grea.

Acolo era un medic, absolvent de Medicină, dar cu specializare în India, deci avea o viziune mai largă și deschisă asupra medicinei. Referitor la vin, el spunea așa: «un pahar». Un pahar este egal cu zero.

Un pahar de vin se poate bea zilnic, la masă, desigur, nu la micul dejun. Toate vinurile acestea supersofisticate nu sunt făcute pentru a fi toxice. Nu sunt făcute pentru a agresa organismul”, a spus Irinel Popescu în de pe Youtube.

Vinul: medicament sau aliment? Ce spune Irinel Popescu

Irinel Popescu a vorbit și despre valoarea nutritivă pe care o are consumul de vin, mai ales că foarte multă lume se întreabă dacă băutura este medicament sau aliment. Cert este că, un pahar din acest lichid nu afectează ficatul.

Din fericire, acest organ are capacitatea de a metaboliza paharul de vin consumat zilnic, mai ales că lichidul contribuie la digestie. În plus, are un gust plăcut, Franța și Italia aflându-se pe primele locuri în topul țărilor unde se consumă cel mai mult vin.

Următoarele locuri sunt ocupate de Elveția, Germania, Portugalia, Luxemburg și Statele Unite ale Americii. În altă ordine de idei, vinul roșu conține de aproximativ 7 ori mai mulți polifenoli decât cel alb și aduce un plus pentru organism.