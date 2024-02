Câți ani ar trebui să lucreze un român ca să primească pensia minimă. Nu ar câștiga decât 1281 de lei pe lună

Asta, pentru că un român are nevoie de o anumită perioadă de timp petrecută în câmpul muncii pentru a primi o pensie. Fostul ministru al muncii Marius Budăi a anunțat câți ani trebuie să muncească un român pentru a beneficia de pensia minimă socială, în valoare de 1281 de lei.

Câți ani ar trebui să lucreze un român ca să primească pensia minimă

Așadar, așa cum arată noua Lege a Pensiilor, este nevoie de un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani pentru a primi pensia minimă. Marius Budăi a publicat proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor legii, care include detalii clare referitor la modul cum va fi aplicată această lege.

, iar procesul de acordare a pensiilor va fi unul ușor de înțeles pentru toată lumea. Scopul este ca toți pensionarii să ducă o viață bună și să nu existe atât de multe semne de întrebare referitor la modul în care sunt calculate și împărțite pensiile.

Conform Antena 3, una dintre normele publicate face referire la stagiul minim de cotizare, așa cum este el ”prevăzut în toate legislațiile naționale ale statelor membre din Uniunea Europeană”. Fostul ministru demis Marius Budăi a oferit mai multe detalii despre aceste norme.

”Este stagiul minim de cotizare, un lucru prevăzut în toate legislațiile naționale ale statelor membre din Uniunea Europeană, este o prevedere pe care noi am avut-o și în legea actuală, pentru că atunci când contribui într-un sistem ai nevoie de o anumită perioadă de contribuție minimă pentru a putea avea beneficii ulterior din acel sistem.

, nu am crescut nici stagiul minim, nici stagiul standard, și pentru mame am introdus această noutate care a mai fost discutată și în Legea 127 și am discutat foarte clar cu Comisia Europeană și cu Banca Mondială și am ajuns la această prevedere cu șase luni pentru fiecare copil”, a declarat Marius Budăi la Antena 3. Așadar, oricine trebuie să muncească cel puțin 15 ani pentru a se bucura de pensie, cât de mică. Și nu doar să muncească, ci să cotizeze legal la sistemul de pensii.

Pensiile românilor vor fi recalculate în septembrie 2024

Cert e că, potrivit legii, toate pensiile vor fi recalculate pe baza formulei fără indici de corecție, cel mai probabil până pe 1 septembrie 2024. Trebuie menționat că pensionarii vor primi cea mai mare pensie rezultată dintre recalculare sau nivelul actual al pensiei.

În ianuarie 2024 valoarea unui punct de pensie se majora cu 13,8%, practic o indexare cu inflația, și ajungea la 2.032 de lei. În viitor, această indexare a pensiilor se va face cu rata inflației la care se adaugă 50% din creșterea reală a salariului mediu brut pentru anul calendaristic anterior.

Comisia Europeană a recomandat ca majorarea pensiilor să fie corelată cu creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale sau cu rata inflației, care ar fi de fapt varianta mai avantajoasă. Măsura e menită să asigure o stabilitate mai mare a sistemului de pensii publice.