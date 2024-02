Normele de aplicare pentru Legea Pensiilor au fost publicate. Cum se acordă punctele în plus și cum se majorează stagiul minim de cotizare

Mai mult, ministerul a transmis cum se vor acorda punctele în plus pentru cei care au cotizat suplimentar. Formula de calcul e relativ simplă și e următoarea: calculul pensiei va consta în VPR X numărul total de puncte. VPR fiind valoarea punctului de referință de 81 de lei, iar numărul total de puncte poate fi calculat și el.

Normele de aplicare pentru Legea Pensiilor au fost publicate

(anii în care ai contribuit la sistemul de pensii, un punct pentru fiecare an) + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate și necontributive (anii din armată, șomaj sau facultate, 0,25 puncte de fiecare an). Foarte important, noua lege a pensiilor va elimina indicele de corecție și stagiul complet de cotizare diferit, pentru a corecta inechitățile.

ADVERTISEMENT

Așadar, în noua lege a pensiilor va conta mult mai mult principiul contributivității, astfel că toate pensiile vor fi recalculate, inclusiv cele aflate deja în plată. Cel mai probabil recalcularea va fi finalizată la 1 septembrie 2024, cu mențiunea că dacă pensia rezultată este mai mică decât cea actuală, pensionarul își va păstra pensia mai mare.

Trebuie menționat că de la 1 ianuarie 2024 valoarea punctului de pensie a fost majorată cu 13,8% și a ajuns la 2.032 de lei, iar indexarea pensiilor cu inflația se va face anual. Cum? Potrivit legii, cu rata inflației și cu 50% din creșterea reală a salariului mediu brut. Așadar, cei care cotizează la pensie 25 de ani vor primi puncte bonus pentru prelungirea ”vieții profesionale”.

ADVERTISEMENT

Mesajul ministrului muncii Simona Bucura-Oprescu pentru pensionari

pentru fiecare an realizat peste 25 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani și un punct pentru fiecare an realizat, peste 35 ani. Tot noua lege prevede că femeile care au realizat stagiul complet de cotizare, dar au crescut copii, beneficiază de reducerea vârstei de pensionare.

Între timp, majorarea vârstei de pensionare pentru femei la 65 de ani, asemeni bărbaților, va fi amânată până în 2035, pentru ca șocul să nu fie prea mare pentru populație. Ministrul muncii Simona Bucura-Oprescu a oferit mai multe detalii referitor la cheltuiala pe care Guvernul o are de suportat cu noile pensii.

ADVERTISEMENT

”În momentul de faţă avem o cheltuială cu pensiile de 110 miliarde lei, anual. După 1 ianuarie 2024, vom avea o cheltuială de 125,9 miliarde lei, iar după aceea de 135,9 miliarde lei, ceea ce înseamnă o creştere suplimentară în septembrie de 10 miliarde lei, adică 2,5 miliarde lei pe lună. Este important ca românii să ştie că banii pentru creşterea pensiilor din 2024 sunt prevăzuţi în buget”, declara în decembrie ministrul.

De asemenea, ministrul îi îndemna să muncească cât mai mult, pentru a se bucura de o pensie mai mare. ”Este foarte important de spus că pe simulările noastre, pe o situaţie în care un pensionar avea indemnizaţie minimă socială, care astăzi primea 1.125 de lei, de anul viitor, pentru o vechime în muncă de 35 de ani, creşterea va fi de 87%, adică peste 1.900 de lei.

ADVERTISEMENT

Este foarte important de ştiut, datorită punctelor de stabilitate, fiindcă pentru un român care a muncit peste 25 de ani se va obţine un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă. Între 25 şi 30 de ani, 0,5 puncte pe an, între 30 şi 35 de ani, 0,75 de puncte pe an, şi după 35 de ani, un punct pe an.

Cu alte cuvinte, dacă munceşti, primeşti. Punctele de contributivitate vor creşte, fiindcă dacă până acum nu se lua în calcul acordul global dinainte de anul 2001, după noua lege, pe puncte de contributivitate, se vor lua în calcul inclusiv sporurile nepermanente, adică dacă un român a avut acord global, al treisprezecelea salariu, alte sporuri nepermanente, premii”, declara Simona Bucura-Oprescu, conform