Câți bani a primit Ionuț Iftimoaie pentru cele 13 săptămâni petrecute la Survivor România. Poate lejer să-și cumpere un apartament

Câți bani a primit Ionuț Iftimoaie la Survivor România, după ce a petrecut 13 săptămână în jungla dominicană.

Astfel, suma pe care ar fi încasat-o Ionuț Iftimoaie la Survivor România ar fi de peste 50.000 de euro. Sportivul ar fi primit pentru fiecare săptămâna în jur de 3.000-4.000 de euro.

Suma nu este cunoscută cu exactitate, dar cert este să buzunarele acestuia s-au umplut după Survivor. Cu banii luați de pe emisiune Ionuț Iftimoaie ar putea chiar să cumpere un apartament, fără probleme.

Ionuț Iftimoaie, plecare neanunțată din Dominicană

Chiar și așa, Ionuț Iftimoaie ar fi putut să câștige mult mai mult dacă ar mai fi rămas în competiție. Premiul cel mare de la Survivor este de 100.000 de euro, dar sportivul și-a luat adio de la el.

Ionuț Iftimoaie l-a însoțit pe Kamara, cel eliminat de drept din emisiune. Cei doi au călătorit cu același avion și s-au întors acasă, doar că unul dintre ei a ales să vină din propria dorință.

Mai mult, în emisiune nu s-a auzit nimic despre o plecare a sportivului, dar cu siguranță acest subiect va fi explicat la Pro TV. Atunci vom afla și care a fost motivul care l-a făcut pe Ionuț Iftimoaie să renunțe la premiul cel mare.

„Sunt bine la modul că am ajuns acasă și acesta este lucrul cel mai important și încerc să mă conectez la viața reală la care sunt abonat mereu. 10 kilogram am slăbit. Când am ales să vin acasă, am ales să vin sălbatic.

Nu regret nimic. La nivel emoțional, faptul că uneori la o doză de nesimțire ajungi să treci peste anumite situații, dar când ești sufletist și îți pasă…

Când încerci sa ii împaci pe unii îi superi pe ceilalți. La un momentan credeam că fac lucruri greșite. Orice făceam, supăram pe cineva.”, a povestit acesta la întoarcere, potrivit .