Câți bani a primit un român după ce avionul a avut o întârziere de 3 ore. “Mi-am plătit tot concediul cu banii aștia”

Un român a primit o sumă semnificativă de bani după ce avionul lui a avut o întârziere de 3 ore. O vacanță se poate transforma într-un adevărat coșmar pentru turiștii care se confruntă cu astfel de situații.

Câți bani a primit un român după ce avionul a avut o întârziere de 3 ore

Foarte mulți români se plâng că s-au trezit cu și-au organizat vacanțele. Unele se produc din cauza problemelor tehnice, altele în urma condițiilor meteorologice sau din alte motive.

Deși pasagerii care călătoresc în Uniunea Europeană au posibilitatea de a semnala întârzierile și de a cere despăbugiri, unii dintre ei nu știu în ce condiții se poate face acest lucru sau preferă să nu își ceară drepturile din comoditate.

O astfel de situație a fost relatată de un român pe site-ul , povestind din experiența lui. Bărbatul s-a plâns că deși fiind nevoit să stea cu soția și copilul în aeroport, nu și-a primit compensația de aproximativ 1.200 de euro.

Ulterior, a apelat la o companie care se ocupă cu recuperarea acestora de la companiile aeriene. Așa a reușit să câștige în urma sesizării și a primit o sumă de bani, însă nu atât cât se aștepta, ci 680 de euro.

„Am completat pe site-ul lor formularul de compensatie pentru întarzieri. În mod normal trebuia să fie acceptat și să îmi plătească vreo 1200 euro. În schimb, au apelat la clauza de situații excepționale din legea europeana (vreme nefavorabila, circumstante in afara controlului lor). Așa au refuzat plata. (…)

Ultima opțiune, un site din multele care se ocupa cu recuperarea compensatiilor de la companiile aeriene. Nu dau nume sa nu ziceti ca e articol platit. Nu stiu cum au facut dar dupa inca 2 luni au castigat si mi-au virat in cont 680 Euro (diferenta au pastrat-o ei)”, a scris românul.

„Am primit despăgubiri de 500 de euro. Am plătit tot concendiul așa”

Postarea bărbatului a atras zeci de comentarii din partea internauților, care au povestit, la rândul lor experiențele cu diverse companii aeriene. Unii dintre ei spun că au reușit să își recupereze banii, ba chiar au primit despăgubiri, cu care și-au plătit întreaga vacanță.

„Am zburat asta vara Iasi – Istanbul dus intors cu 200 de lei (x2). Am avut intarziere 3h30 la intors… despagubiri 500 de euro. Am platit tot concediul asa.”

„Airhelp, am avut si eu întârziere 4h 20. Au zis ca o să primesc 400 euro(140 păstrează ei si eu 260). Deja au facut demersul. Mai dureaza puțin pana primesc banii. S-a întâmplat undeva la sfârșit de august.”

„Eu am folosit AirHelp anul asta si am reusit sa imi reduc pierderile. Incerc sa evit Wizzair dar câteodată nu ai alternative.”

„Eu am avut o experienta opusa tie cu Wizz cand le-am cerut banii pe intarziere de 4h plus la destinatie. Am facut pe site-ul lor. Dupa 3 saptamani m-am trezit cu banii in cont. Am ramas prost pentru ca ma pregatisem pentru razboi, ca am zis ca WizzAir, ca low cost”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Turiștii trebuie să știe că dacă zborul ajunge cu cel puțin trei ore mai târziu decât ora anunțată, clienții pot cere despăgubiri, în cazul în care situația s-a produs din cauza companiei aeriene. Excepție fac întâzierile care au loc în urma condițiile meteorologice extreme, ale grevelor sau din alte motive, care nu țin neaparat de companie. Mai mult, în cazul în care zborul are o întâziere de peste două ore, compania aeriană trebuie să ofere asistență clienților săi.