Câţi bani câştigă Simona Halep la WTA Stuttgart 2021. Premiile au scăzut enorm din cauza pandemiei de coronavirus

Simona Halep revine în circuitul WTA după o pauză de aproape o lună. Jucătoarea din Constanţa va debuta joi la turneul de la Stuttgart şi o va înfrunta pe învingătoarea dintre Marie Bouzkova şi Marketa Vondrousova.

Simona Halep a avut ceva probleme medicale în prima parte a acestui sezon. A fost nevoită să se retragă de la Miami din cauza durerilor la umăr şi nu a jucat nici la Cluj, în barajul de menţinere în grupa principală de la Billie Jean King Cup.

Totuşi, se pare că lucrurile merg mult mai bine în această săptămână. Simona Halep s-a antrenat normal la Stuttgart şi nu a mai resimţit dureri.

Simona Halep poate câştiga 66500 de euro dacă se impune la Stuttgart. Premiu la mai puţin de jumătate faţă de 2019

“Mă simt mult mai bine. Am început să joc de 5-6 zile. Și acasă am jucat de câteva ori. Nu am avut dureri. Am venit aici, m-am antrenat de două ori, nu am dureri. Dar la meci e altfel decât la antrenament și aștept cu nerăbdare să văd cum mă simt la primul meci”, a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.

O veste proastă pentru Simona Halep este că premiile au scăzut mult şi la Stuttgart din cauza pandemiei de coronavirus. Câştigătoarea va încasa mai puţin de jumătate din suma care s-a oferit în 2019, la ultima ediţie disputată. În 2020, turneul a fost anulat. Simona Halep are bye în runda inaugurală şi va juca direct în turul 2.

turul 1 – 6650 euro

turul 2 – 8200 euro

sferturi de finală – 15.500 euro

Semifinale – 32.400 euro

finală – 51.000 euro

câştigătoare – 68570 euro

Simona Halep, obiectiv îndrăzneţ înainte de debutul la Stuttgart: “Vreau să câştig toate turneele pe zgură”

Simona Halep şi-a fixat obiective foarte ambiţioase pentru sezonul de zgură. În care va mai juca la Madrid, Roma şi Roland Garros. Jucătoarea din România a anunţat că vrea să câştige toate aceste turnee.

“Îmi doresc foarte mult titlul la Stuttgart. Este un turneu frumos, condiții bune, oamenii sunt foarte drăguți cu mine aici și, da, este unul dintre obiectivele mele de a câștiga și acest turneu. Vreau să câștig toate turneele pe zgură, dacă este posibil”, a declarat Simona Halep într-un interviu oferit în Germania.

Marie Bouzkova (56 WTA) – Marketa Vondrousova (20 WTA) se joacă miercuri, în jurul orei 17:00. Este partida în urma căreia se va stabili prima adversară a Simonei Halep de la Stuttgart, în turul 2, partidă programată joi.