Lovitură uluitoare dată de Simona Halep! A semnat cu un gigant mondial, care-i mai are sub contract pe Djokovic, Nadal și surorile Williams. Exclusiv

Simona Halep continuă să strălucească după ce în scandalul de dopaj și a putut reveni cu efect imediat pe terenul de tenis. FANATIK a aflat că dubla campioană de Grand Slam a semnat un contract de management și marketing cu gigantul „International Management Group” (IMG). Nimeni alta decât cea mai importantă companie din lumea sportului și lider incontestabil în industria divertismentului mondial.

în perioada de pauză cauzată de scandalul de dopaj. Românca a reziliat contractul cu „We Sport”, agenția suedeză alături de care a început colaborarea la recomandarea fostului său antrenor, francezul Patrick Mouratoglou.

După eșecul din turul secund la Roland Garros 2022, de altfel, ultimul turneu pe zgură al româncei până în prezent, Simona Halep a „transferat” portofoliul său de marketing și management de la Virginia Ruzici către Nina Wennerstrom, fostă jucătoare de tenis.

Un cuvânt greu de spus în alegerea Simonei Halep de a semna cu IMG . Avocatul care a reușit miracolul prin care Simona Halep a scăpat de suspendarea pentru dopaj a influențat-o decisiv pe româncă să facă mutarea de milioane.

„International Management Group” (IMG) este un punct de reper în sportul mondial, inclusiv în tenis, unde are în portofoliu zeci de turnee de top: Miami Open, Madrid Open sau Rio de Janeiro. De asemenea, IMG, noul partener al Simonei Halep, are sub contract toate cele patru turnee de Grand Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open.

Simona Halep a semnat cu gigantul mondial, care-i mai are sub contract pe Djokovic, Nadal și surorile Williams

Howard Jacobs este consilierul juridic principal al IMG. Nu este o coincidență faptul că avocatul american a reprezentat-o și pe . Simona Halep se alătură unei liste de top a jucătorilor de tenis aflați sub contract cu IMG.

Printre cei peste 150 de tenismeni pe care IMG îi are în portofoliu se numără Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena și Venus Williams, Victoria Azarenka, Casper Ruud, Qinwen Zheng, Maria Sharapova, Na Li sau Alex de Minaur.

Simona Halep, odată cu trecerea la IMG, se află la a 4-a companie de marketing și management din carieră după colaborarea cu agenția Virginiei Ruzici, „Lagardere Sports” și „We Sport”. „Lucrăm cu cei mai buni pentru că suntem cei mai buni!”, este sloganul americanilor de la IMG al cărui vicepreședinte al Diviziei Tenis, olandezul Marjin Bal, este agentul personal al lui Halep.

Simona Halep împarte o echipă întreagă cu Petra Kvitova

Olandezul Marjin Bal este atât agentul personal al Simonei Halep, cât și al lui Casper Ruud, Belinda Bencic sau Monica Puig. „Am fost un jucător de tenis foarte mediocru”, recunoștea Marjin Bal. Pe lângă agentul olandez, Simona Halep și Petra Kvitova o împart și pe canadianca Katie Spellman, manager de relații publice.

De altfel, Simona Halep și Petra Kvitova au o relație excelentă și în afara circuitului WTA. „Mă culc, mă gândesc la munca mea. Mă trezesc, mă gândesc la munca mea”, nu ascunde olandezul din Amersfoort hipnotizat de tenis, sport datorită căruia a câștigat o bursă la nivelul Diviziei a II-a pentru echipa Universității Georgia de Nord.

„Am avut un stagiu neremunerat la IMG în vara lui 2008 fără nicio garanție că voi fi angajat”, nu uită agentul lui Halep. La ora 17, în ultima sa zi ca stagiar, când era pe punctul de a-și lua rămas bun, lui Bal i s-a oferit un loc de muncă ca asistent la IMG: “Nici măcar nu m-am uitat la hârtie și nici nu m-a interesat cât este salariul. Am semnat instant, chiar pe linia punctată”, rememorează olandezul care trăiește visul american.

Agentul Simonei Halep, la ora adevărului: „Nu există nicio formulă, doar strategii diferite pentru jucătoare distincte”

Cu un an înainte să devină agentul personal al Simonei Halep, olandezul Marjin Bal a fost protagonistul unui moment tensionat cu un suporter român. Incidentul a avut loc în timpul semifinalei .

Marjin Bal a coborât din tribune pentru a-l amenința pe suporterul român că va fi dat afară din arenă dacă mai aplaudă ostestantiv și se bucură la greșelile făcute de Petra Kvitova. Momentul de cumpănă al lui Bal s-a petrecut la 3-2 și minge de break pentru Sorana, pe o dublă greșeală a Petrei Kvitova.

“Nu există nicio formulă, există strategii distincte pentru diferite jucătoare. Când începem să lucrăm cu o jucătoare, nu ne uităm la cum am făcut lucrurile cu cea dinainte. Ne uităm la interesele și personalitatea ei astfel încât să aibă mărcile potrivite care se identifică cu jucătoarea”, rezumă Bal amprenta pe care trebuie să o pună un agent ca „patent”.

Relansarea carierei, principalul obiectiv al lui Marjin Bal cu Simona Halep

“Marca unei jucătoare nu este creată timp de 12 luni, ci de-a lungul vieții”, susține agentul Simonei care are ambiția de a relansa cariera lui Halep așa cum a izbutit cu cea a Petrei Kvitova după ce cehoaica a fost atacată, în propria casă din Prostejov, de un hoț care i-a tăiat mâna stângă, cea cu care joacă tenis, pretinzând că este instalator.

„Doctorul mi-a spus: Cu greu pot afirma dacă va putea să mai joace tenis vreodată”, își amintește Bal cum a fost sunat, la 5 dimineața, înaintea operației de 4 ore suferită de cehoaica pe care a convins-o să semneze cu IMG cu puțin timp până la al doilea ei triumf la Wimbledon.

„Încă mi se face pielea de găină când mă gândesc la finala jucată de Petra la Australian Open în 2019”, povestește Bal care a semnat primul lui contract important ca agent IMG cu Monica Puig, nimeni alta decât portoricana devenită campioană olimpică la Rio de Janeiro 2016.

Cum a descoperit-o agentul Simonei Halep pe Monica Puig

„Am descoperit-o în 2012, în circuitul junioarelor. Am văzut la ea fanatismul fără de care nu reușești în viață. Emoția și munca grea. Diamant brut”, descrie olandezul crescut la Zutphen unicitatea succesului lui Puig, prima jucătoare care a cucerit titlul olimpic fără a fi cap de serie.

„Emoțional a fost una dintre cele mai sălbatice experiențe trăită vreodată”, istorisește agentul Simonei Halep odiseea primei femei din Puerto Rico învingătoare într-un concurs olimpic. „A câștigat semifinala și apoi n-am dormit decât la două zile după finală”, încă are în memorie olandezul care ține frâiele unei a doua cariere în tenis a Simonei.

„Pentru mine, totul este să îmi dai oportunitatea de a lucra pentru tine. Lasă-mă să pun piciorul în ușă și voi dovedi că sunt cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla în viață”, bagă mâna în foc olandezul care a luat calea Americii la puțin timp după ce împlinise 19 ani.

“Îți promit că lucrăm 19 ore pe zi. Nu că mă pui, tu, să fac asta, este alegerea mea!”, făgăduiește Marjin Bal, vicepreședinte International Management Group a cărui carieră are ca reper un eveniment mondial care a modificat istoria tenisului dar și a marketingului sportiv.

„Nu mă trezesc niciodată dimineața gândindu-mă că merg la muncă”

„Înainte de a câștiga Wimbledon în 2004, la vârsta de șaptesprezece ani, managerul Mariei Sharapova, Max Eisenbud, colegul meu, a fost în discuții cu Motorola pentru un angajament de sponsorizare. Nu s-a întâmplat asta, dar compania i-a livrat Mariei cinci telefoane, în fiecare an. Când Sharapova a încercat să-și sune mama, chiar de pe terenul central de la Wimbledon, imediat ce câștigase finala, telefonul a fost văzut de o planetă întreagă: a doua zi dimineața, Motorola a sunat și, în câteva ore, a avut o afacere de un milion de dolari. Totul ține de sincronizare.

Nu mă trezesc niciodată dimineața gândindu-mă ca merg la muncă. Sunt întotdeauna încântat de ceea ce am de făcut pentru că lucrez cu sportivi minunați, cu oameni nemaipomeniți care fac lucruri uimitoare. Sunt foarte norocos că îi pot ajuta să își atingă potențialul maxim”, descrie agentul Simonei Halep provocarea de a scoate bani din piatră seacă pentru românca ocupantă, cu 40.226.687 de dolari, a celei de-a treia poziție în ierarhia banilor câștigați în carieră, după surorile Serena și Venus Williams.