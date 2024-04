pe zgură la Madrid Open după ce a primit wild-card. Urmează ca jucătoarea de tenis din România să își afle adversara de la turneul WTA 1000.

Anunț important pentru Simona Halep: când își află adversara de la Madrid Open

Jucătoarea de tenis din România va face pentru prima dată pasul la un turneu alături de noul antrenor, Carlos Martinez. la Madrid Open, competiție care se va desfășura în perioada 23 aprilie – 5 mai.

Cu două zile înaintea startului de sezon pe zgură, fostul număr 1 WTA își va afla prima adversară. Tragerea la sorți va avea loc duminică, 21 aprilie, de la ora 19:00, așa cum anunță .

În cariera sa, Simona Halep s-a impus de două ori la turneul din capitala Spaniei. Prima dată în 2016, atunci când a învins-o pe Dominika Cibulkova și în 2017, după ce a câștigat în fața Kristinei Mladenovic.

Totodată, fostul lider mondial a mai jucat în două finale la Caja Magica. În 2014, când a fost învinsă de Maria Sharapova și în 2019, când a pierdut cu Kiki Bertens.

Reacția lui Halep după turneul de la Miami

“Am fost foarte emoționată când m-am întors pe teren. Nu eram sigură cum va fi percepția, atât pe teren, cât și în afara acestuia. Nu știam la ce să mă aștept de la oamenii din Miami. Fiind din nou în vestiar și în zona jucătorilor. Toată această rutină pe care nu o făcusem de aproape doi ani mi s-a părut nouă.

Când am ajuns, dragostea pe care am primit-o de la oamenii care lucrează la turneu, de la securitate și de la toți cei din jurul meu, precum și de la jucători, m-au ajutat să uit totul. Am simțit că nu aș fi fost niciodată plecată. A fost un sentiment grozav, o mare energie și, în adâncul sufletului, am fost foarte fericită să fac din nou parte din tenis și din acest sport pe care îl iubesc atât de mult. Pentru mine a fost o experiență grozavă, mult mai bună decât mă așteptam.

Toate acestea m-au făcut să simt că vreau să revin la ce am mai bun și să văd cât de bună pot fi încă. A fost o perioadă grea. A fost greu de controlat, dar acum este o altă poveste. Și simt ușurare, simt libertate. Deci da, m-am întors la muncă. Am 32 de ani, nu mai sunt atât de tânără.

Prin ceea ce am trecut nu a fost ușor. Deci nu pot uita. Există bagaje care probabil vor rămâne mai mult timp și nu pot uita, într-o singură noapte, ce s-a întâmplat. Așa că trebuie să mă descurc mai bine. Trebuie să-mi controlez emoțiile. Deci sunt multe lucruri care nu sunt ușoare. Dar bucuria sper să mă ajute”, a spus Simona Halep, pentru .