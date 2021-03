Câţi bani încasează militarii din pensiile speciale. Spionii câştigă mai mult decât poliţişti

Majoritatea copleșitoare a pensiilor speciale pe care le plătește statul român, peste 90%, merg către foștii militari, polițiști sau funcționari publici cu statut special.

Este vorba de aproximativ 180.000 de pensionari, însă cuantumul pensiei medii este mai mic decât în cazul pensiilor speciale plătite prin Casa Națională de Pensii Publice.

Excepție fac funcționarii publici cu statut special, precum angajații serviciilor secrete și Administrației Naționale a Penitenciarelor, în cazul cărora pensia media este ceva mai mare decât la grefieri sau funcționarii publici parlamentari, dar cu mult sub pensiile magistraților.

Modul de calcul al pensiilor militare

Pensiile militarilor sunt reglementate prin Legea 223/2015 care prevede că au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care îndeplinesc cumulativ două condiții:

au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă care pentru ei este de 60 de ani; au o vechime efectivă de cel puțin 25 de ani, din care cel puțin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu.

Însă legea prevede o serie de derogări de la vârsta standard de pensionare pentru cei trecuți în rezervă în urma reducerii de personal sau a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară.

„La împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută de prezenta lege, pensia de serviciu anticipată parțială devine pensie de serviciu pentru limită de vârstă, iar cuantumul pensiei militare se recalculează prin raportare la vechimea cumulată calculată la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu”, prevede legea.

De asemenea, vechimea este calculată în funcțiile de condițiile de muncă. La stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat efectiv:

„a) 1 an și 3 luni, în cazul celor care și-au desfășurat activitatea în condiții deosebite;

b) 1 an și 6 luni, în cazul celor care și-au desfășurat activitatea în condiții speciale;

c) 2 ani, în cazul celor care și-au desfășurat activitatea în alte condiții.”

Astfel, în anumite cazuri se poate ajunge la posibilitatea pensionării la numai 45 de ani.

Baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special.

Cuantumul pensiei de serviciu este de 65% din baza de calcul pentru cei care au o vechime de 25 de ani. Pentru fiecare an suplimentar, se adaugă 1% din baza de calcul. Pentru cei care se pensionează înainte să aibă vechimea standard, pensia se reduce cu 1% pentru fiecare an lipsă. Pensiile militare sunt plafonate la cel mult 85% din baza de calcul.

Spionii din SIE au pensiile cele mai mari, angajații MApN pe cele mai mici

Potrivit unor datelor furnizate în iulie 2020 Curții Constituționale, Ministerul de Interne plătea pensii pentru 88.413 persoane, pensia medie fiind de 4.132 lei. Suma virată lunar de către Casa Sectorială de pensii a MAI era de circa 365.353.000 lei. Menționăm că, la fel ca la toate pensiile militare, cele primite de polițiști sunt impozabile cu 10% peste cuantumul de 2.000 de lei pe lună.

În cazul Ministerului Apărării, numărul pensionarilor este de 89.460, la un nivel mediu al pensiei de 3.708 lei, ceea ce înseamnă că lunar se plătesc pensii însumate de 331.717.000 lei. De menționat este faptul că pensiile cele mai mari din rândul foștilor angajați ai MApN le primesc magistrații militari.

Există și diferențe de aplicare a legii între cele două ministere. Un control al Curții de Conturi din august 2020 a arătat că MApN plătește, în unele cazuri, pensii mai mici decât ar trebui, potrivit legii, în timp ce la MAI au fost descoperite cazuri în care pensiile erau mai mari decât permit prevederile legale.

La rândul său, SRI transmitea CCR că în evidența Casei Sectoriale a Serviciului există un număr de 11.792 de beneficiari de venituri din pensii militare, cu un cuantum total al veniturilor de 59.436.981 lei, ceea ce reprezintă o pensie medie de 5.040 de lei.

Pensiile celor din Serviciul de Informații Externe sunt plătite de trei case sectoriale aparținând de MApN, MAI și SRI. Împreună acestea plăteau lunar 2.098 de pensii pentru foștii angajați ai SIE, pensii ce însumau 12.918.328. Cuantumul mediu al pensiei era de 6.157 lei.

Pensiile din Serviciul de Telecomunicații Speciale sunt plătite de MApN și MAI. La începutul toamnei trecute, erau 1.890 de beneficiari al căror pensii lunare însumau 10.017.657 lei, pensia medie fiind de 5.300 lei. Ministerul Apărării plătește și pensiile celor din Serviciul de Protecție și Pază. Este vorba 1.095 de persoane cu o pensie medie de 6.457 lei. Suma lunară este de 7.071.341 lei.

Casa Sectorială a MAI achită 46.471.798 lei pe lună pentru pensiile a 10.190 de persoane care au lucrat la Administrația Națională a Penitenciarelor. În medie, un fost angajat al ANP primește o pensie de 4.560 de lei.