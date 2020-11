Joe Gomez s-a accidentat când era la naționala Angliei, iar Liverpool a primit o mare lovitură. „Cormoranii” ar putea încasa o sumă importantă de la UEFA, pe post de compensație.

Fotbaliștii din Anglia sunt acoperiți de programul de protecție a echipelor FIFA, care le dă posibilitatea formațiilor să fie despăgubite dacă jucătorii se accidentează grav la acțiunile naționalelor.

Din păcate pentru Jurgen Klopp, compensațiile financiare nu îl vor ajuta să își acopere golurile imense din linia defensivă. Problemele neamțului continuă, mai ales că s-a accidentat și Andy Robertson.

Câți bani primește Liverpool de la UEFA după accidentarea lui Joe Gomez. Compensații semnificative

Antrenorul lui Liverpool are deja o listă lungă de accidentați pe care se află și apărătorul Virgil van Dijk. Ca o palidă consolare, FIFA va achita salariul de 80.000 de lire sterline pe săptămână al lui Joe Gomez, după ce el a suferit o accidentare. Această sumă va fi plătită pe parcursul întregii perioade de absență a lui Gomez.

Apărătorul „cormoranilor” a suferit accidentarea în timpul unui antrenament al naționalei Angliei. FIFA îi poate da lui Liverpool două milioane de lire sterline pentru salariul jucătorului deoarece Gomez s-ar putea să nu mai fie folosit în acest sezon, anunță Mirror.

După ce l-a pierdut pe Virgil van Dijk, liderul defensivei, Klopp nu se va mai putea baza nici pe celălalt om important din apărare. Acuzat pentru strategia sa, pe care unii experți o consideră epuizantă pentru fotbaliști, managerul neamț s-a confruntat recent și cu alte accidentări. Și Fabinho este lovit și va mai lipsi o perioadă.

S-a accidentat și Andy Robertson în meciul Scoției

Deși a reușit să ajungă cu Scoția la o competiție majoră după 23 de ani de așteptare, Andy Robertson s-a accidentat și el pe parcursul partidei cu Serbia. Fundașul lui Liverpool și căpitanul Scoției a reușit împreună cu țara sa să treacă de Serbia și să se califice la EURO 2021.

Formația lui Steve Clarke a deschis scorul prin Ryan Christie în minutul 52, însă vârful lui Real Madrid, Luka Jovic, a adus egalarea pentru sârbi. Calificarea nu s-a putut decide în prelungiri așa că a fost nevoie de penalty-uri unde Scoția le-a transformat pe toate cele cinci, înainte ca lovitura lui Aleksandar Mitrovic să fie apărată de David Marshall.

Robertson era următorul care trebuia să șuteze de la 11 metri dacă Aleksandar Mitrovic marca, dar el nu a reușit și a savurat faptul că țara sa și-a rezervat locul la un turneu major pentru prima dată în ultimii 23 de ani.

” Am ajuns atât de departe ca echipă și sunt mândru de toată lumea. Au trecut prin multe – multe critici, multă negativitate. Într-adevăr sper că toată lumea de acasă poate vedea partea pozitivă a acestui lucru. A fost una dintre cele mai bune performanțe în deplasare în care am fost implicat. A arătat puterea pe care a trebuit să o primim pentru a reveni din asta, am rămas împreună de-a lungul timpului

Cred că eu urmar să execut penalty-ul, dacă marca Mitrovic. Dar am simțit o durere la un tendon și a fost bine că nu am mai fost nevoit să execut”, a spus Robertson pentru Sky Sports, citat de Goal.