Câți bani sparge Denisa Despa pentru o vacanță dupa un an de muncă: ”Sunt singură, să mă reculeg”

Anul 2022 a fost unul greu pentru Denisa Despa, de aceea, la început de 2023 și-a făcut pe nepusă masă bagajele și a plecat de una singură într-o escapadă, pentru care a scos din buzunar câteva mii bune de euro. Însă, când vine vorba de bunăstarea ei, nimic nu mai contează.

Denisa Despa ”aruncă cu banii” în vacanță

Cunoscută de ani de zile ca dansatoare de manele, Denisa Despa muncește, uneori, noapte de noapte printre sute de bărbați pentru a-și câștiga traiul.

Deși nu-i pică din cer, vedeta nu se uită la bani atunci când vine vorba de plăcerile ei, cu atât mai mult, atunci când are nevoie de o vacanță pentru a se reculege după un an în care viața i-a dat câteva lecții.

În exclusivitate pentru FANATIK Denisa a mărturisit care este suma de bani pe care a plătit-o pentru o vacanță de două săptămâni într-o vacanță de lux în paradisul din Maldive, respectiv, nici mai mult, nici mai puțin de 10.000 de euro.

”Vacanța în Malvide pentru două săptămâni mă va ajunge în jur de 10.000 de euro. Îmi permit și singură o astfel de vacanță. Nu am nevoie de un bărbat în viața mea să-mi poată satisface plăcerile dorite de mine pentru că sunt o femeie dificilă, sunt o femeie cu pretenții și atunci nu pot accepta pe oricine în viața mea”, a dezvăluit Denisa Despa pentru FANATIK.

Un vis a trimis-o peste mări și țări

Habotnică, dar și o fire ambițioasă din cale afară, dansatoarea a avut nevoie doar de un vis straniu pentru a-și facă bagajele și a pleca de una singură într-o expediție în care să se regăsească și să-și pună ordine în gânduri.

Denisa a visat pe data de 29 decembrie că era pe o insulă pustie și nu se decurca în acele condiții, lucru care a motivat-o să-și demonstreze că poate în orice situație. Pe data de 30 și-a achiziționat biletul către Maldive, o țară pe care ea nu a vizitat-o niciodată.

”Sunt singură în vacanță pentru că am avut un vis ciudat de data de 29 decembrie. Pe 30 decembrie mi-am luat bilet și pe 3 ianuarie am venit în vacanță. Voi sta două săptămâni. Sunt singură să mă reculeg. Simt că este momentul să încep o viață nouă în 2023. Să fiu productivă din orice punct de vedere.

Eu am mai mers singură în vacanță, deși pare ieșit din comun. Dar este foarte ok, este timp pentru mine și sufletul meu”, a mai explicat vedeta.

O ține din vacanță, în vacanță

Chiar dacă a vrut să-și urmeze visul, Denisa nu neagă că îi pare rău că nu o are alături pe unica ei prietenă, însă, decizia fiind luată de pe o zi le alta aceasta nu a putut să o însoțească.

Asta pentru că, la rândul ei, avea planuri pentru o escapadă la ski. Așa se face că, imediat după Maldive, Denisa Despa va mai bifa câteva zile de relaxare, în Italia.

”Îmi pare rău că nu am venit cu singura și cea mai bună prietenă a mea, dar ea pleacă în câteva zile la ski. Și eu trebuia să merg cu ei, doar că m-am răzgândit pe ultima sută. Am ales să merg la început de an la căldură, la plajă, să mă încarc cu vitamina D. Da, probabil că atunci când mă voi întoarce, mă voi duce în Italia după ei”, a mai povestit frumoasa dansatoare.

Adevărul iese la iveală! A fost sau nu o relație între Denisa Despa și Yamato Zaharia?

Final de an 2022 a găsit-o pe .

Însă, conform celor divulgate de dansatoare pentru FANATIK, între cei doi nu a fost nimic, și nici nu va fi, chiar dacă el a declarat altceva.

”Între mine și acel Zaharia nu este decât o relație de amiciție. Întradevăr ne-am tatonat, am vorbit ca și potențiali iubiți, doar că… zero barat. Nu a ieșit nimic între noi, dar eu știu, prin buna creștere, să pot respecta toate persoanele care trec sau intră în viața mea. Nu este nimic între noi. Nu a fost și nici nu va fi nimic între mine și acest Yamato”, a explicat Denisa Despa.

”Oricum eu te iubesc”

Cu puțin timp în urmă, la Antena Stars luptătorul MMA afirma că, de fapt, Denisa este o persoana neasumată, pentru că amicii nu se săruta pe gură!

”Unele persoane sunt mai neasumate din fire (…) Consider că ea vrea să aibă ultimul cuvânt.

Ieri seară mi-a dat mesaj și a spus `Oricum eu te iubesc`. Nu cred că amicii se sărută, nu sare nimeni pe un amic să îl ia în brațe și să îl sărute. Eu nu prea o căutam nici înainte. Asta a fost și supărarea ei, că nu îi ofeream atenție”, a precizat Yamato Zaharia.

2022, un an plin de suprize neplăcute pentru Denisa Despa

În decursul anului trecut, , pe care a reușit să-l dea afară din casa ei, doar cu ajutorul polițiștilor.

De asemenea, în luna iunie, aceasta a mers de urgență la spital după ce o sticlă spartă pe picior i-a provocat o rană de 4 centimetri adâncime, fiind la un pas să-i fie secționat tendonul.