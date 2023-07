Câţi bani trebuie să plăteşti pentru o noapte de cazare la all-inclusive pe litoralul românesc. Sumele sunt ameţitoare

A început vârful de sezon estival pe litoralul românesc. Și în acest an, hotelierii se așteaptă la un grad mare de ocupare (peste 75%). Nu lipsesc nici scumpirile, industria de profil vrând să profite de sezonul – mai scurt decât în țări ca Grecia și Turcia – de la malul Mării Negre.

10.000 pachetul de șapte nopți la Năvodari

Litoralul românesc a înregistrat al treilea val de scumpiri așa că, și în această vară, turiștii care vor un concediu la mare trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru cazare all-inclusive. Spre exemplu, în stațiunea Năvodari (pachet șapte nopți) turiștii vor plăti aproape 10.000 de lei,

„Turiştii au inclusă cazare şi cele 3 mese principale plus băuturile, dar totodată, în pachetul de all inclusive, au şezlongurile atât la plajă, cât şi în zona piscinelor gratuit, plus un program de activităţi care începe de la ora 9 şi ţine până târziu în noapte”, potrivit Cristianei Bellu, manager, citată de

„Avem înăuntru 13 feluri de mâncare caldă, afară peste încă 15 feluri, unde avem bucătăria live. Azi avem o zi numai de peşte. Scoici, fructe de mare, dorada, păstrăv”, spune și Gelu Mihai, manager de restaurant.

1.500 pe noapte la Mamaia, două persoane

În , ca de obicei prețurile sunt mai mari și în acest an. Cazarea pentru două persoane pe noapte în regim all-inclusive costă 1.500 de lei. Hotelierii spun că oferta este diversă, pentru toate vârstele, iar cei care au făcut rezervări din timp plătesc mai puțin acum.

„Avem spectacole pentru cei mici cât şi pentru cei mari. Un loc de joacă de peste 2 mii de metri pătraţi pe plajă, un loc la piscină şi de asemenea un loc de joacă în interiorul hotelului, unde doamnele care se ocupă de locul de joacă vor fi încântate să aibă grijă de micuţi când părinţii vor să se mai liniştească”, a spus Bellamy Zahiu, proprietar de hotel all-inclusive.

Nou val de scumpiri, al treilea

Pentru cei care nu prefer regim all-inclusive, ofertele de hoteluri cu 3 sau 4 stele nu lipsesc, unde variază de la 400 la 800 de lei pe noapte, doar cu micul dejun.

„Avem turiştii care sunt fideli hotelului, care preferă un meniu a la carte, care să nu-i oblige să mânânce prânzul sau cina. Când doreşte serveşte, în intervale de timp”, spune managerul de hotel Lachme Bolat.

Adio „Litoralul pentru toți”

Una peste alta, un al treilea val de scumpiri a venit peste litoralul românesc, așa că, all-inclusive sau nu, românii scot mai mulți bani pentru vacanțele de vară. Tot ce înseamnă servicii, de la cazare la șezlonguri, va costa mai mult.

Programul „Litoralul pentru toți” 2023, cu ofertele lui mai avantajoase, a luat sfârșit în luna iunie. O tendință anul acesta este că turiștii români preferă din ce în ce mai mult , deși e la doi pași