Câţi fani din Israel vor fi la meciul cu România, decisiv pentru Euro 2024: “Va fi un stadion plin!”

Partida dintre Israel și România se va disputa undeva lângă Budapesta, pe o arenă cu puțin peste 3.500 de locuri, dintre care 450 de bilete au fost alocate fanilor români. În aceste condiții, multă lume s-a întrebat câți fani ai Israelului vor fi prezenți la acest meci, considerat evident ca fiind disputat ”în exil”, pe teren neutru.

Câţi fani din Israel vor fi la meciul cu România, decisiv pentru Euro 2024

Jurnalistul din Israel e impresionat de solidaritatea din sânul naționalei din această perioadă, fiind convins că Israelul are forța să se califice la EURO 2024, în ciuda războiului cu care se confruntă această țară. ”Solidaritatea și toți voluntarii care pun umăr la umăr să ajute. Lăsăm totul ce a fost. Nu știu dacă ați văzut, căpitanul echipei era înfășurat aseară în steagul Israelului. Referitor la fani, probabil vor veni destui la meciul cu România.

E greu de apreciat, dar s-a spus că vrem ca stadionul să fie plin. Pentru suporterii din România nu e greu. Dacă vor veni 1.500 – 2.000 din Israel eu spun că va fi ok. La București au fost 1.800. Nu au avut mai multe bilete, și-au dorit, dar n-au primit mai multe bilete. Dacă primeau mai multe bilete, veneau mai mulți cu siguranță.

Spectatorii contează, fanii în tribună, dar la urmă jucătorii fac legea în teren”, a explicat jurnalistul. Cristi Coste a intervenit în discuție și l-a întrebat pe jurnalistul Beno David dacă e de părere că Israelul are forța să obțină maximum de puncte din meciurile cu Kosovo, Elveția și România, însă răspunsul nu a fost categoric.

”Eu spun mereu pe dos, așa că spun că bate Kosovo, ca să bată Israel, scriem totul de la dreapta la stânga. E care pe care și cu Kosovo și cu România și cu Elveția. După hopul ăsta cu Kosovo vine un meci extrem de greu cu Elveția. La forma de astăzi nu știu dacă va fi ce s-a întâmplat la acel 0-3 din Elveția. Israelul s-a prezentat atunci cel mai slab”, a explicat Beno David.

România e lider momentan în grupa pentru calificare la EURO 2024, însă calculele sunt foarte complicate, pentru că în ultimele etape toate cele trei echipe de top ale grupei, România, Elveția și Israel, vor avea meciuri vitale, chiar între ele, astfel că oricare dintre aceste trei echipe poate să rămână cu ușurință acasă.

Jurnalistul Cristi Coste avertiza că și Ucraina, țară aflată în război, a jucat patru partide imediat după invazia Rusiei și a câștigat trei dintre ele, pentru că fotbaliștii în aceste momente se motivează suplimentar. Așadar și jucătorii din Israel vor face tot ce pot pentru a câștiga aceste meciuri și pentru a demonstra, la rândul lor, că sunt ”soldați adevărați”.

