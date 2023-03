Câți urmăritori are Radu Siffredi pe Instagram. Iubitul Oanei Matache face zilnic live-uri și pe Twitch

Câți urmăritori are creatorul de conținut pe numele său real Radu Mihai Bădilaș, pe Instagram. face zilnic live-uri și pe Twitch, acolo unde dezvăluie amănunte din relația amoroasă pe care o are de câteva luni.

Câte persoane sunt la curent cu postările lui Radu Siffredi de pe Instagram. Iubitul Oanei Matache nu lipsește de pe Twitch

Radu Siffredi poate fi considerat omul momentului de când a început povestea de dragoste cu Oana, sora cântăreței Delia Matache. Familia blondinei nu este de acord cu această legătură, lucru evidențiat constant de mama vedetei, Gina Matache.

Tânărul în vârstă de 28 de ani, originar din Galați, nu apleacă urechea la cele auzite, dovadă că foarte multe persoane sunt la curent cu postările sale de pe Instagram. Creatorul de conținut este urmărit de peste 9.700 de persoane, în ciuda faptului că și-a șters toate pozele de curând.

Singurele activități pe care le are sunt postările de pe Stories, cât și live-urile de pe platforma , unde a apărut pentru prima oară cu partenera sa de viață. Noul iubit al Oanei Matache are o comunitate foarte mare alături.

În urmă cu câteva ore a pornit o filmare în care analizează discuțiile care se poartă în media pe marginea relației sale. Peste 700 de persoane stau cu sufletul la gură și speră să afle mai multe amănunte despre Radu Siffredi.

Radu Siffredi, victima bullyingului după un accident

Radu Siffredi a povestit că a fost victima bullying-ului în adolescență după ce a suferit un accident. Iubitul Oanei Matache a rămas fără dantură când avea 16 ani și o perioadă de doi ani a avut probleme din această cauză.

Din păcate, visul de a deveni actor s-a destrămat pentru că nu a putut să aibă o dicție perfectă. Așa a ajuns ca după terminarea liceului să plece din țară și să aibă mai multe locuri de muncă, de la curățarea toaletelor până la zidărie și chelner.

„Eu sunt la bază editor video, așa am început, am lucrat cu streameri cunoscuți Silviu Faiăr, Zlăvog și am făcut și publicitate și reclame. La momentul de față sunt director of picture, adică filmez.

Eu am terminat liceul de teatru și visul meu de mic, a fost să mă fac actor, lucru pe care am fost nevoit să-l abandonez pentru că am avut accidentul și mi s-a spus din start că din cauza danturii, nu mai am dicție.

Am avut parte de bullying, pe care nu l-am luat chiar atât de grav, pentru că eram un băiat pus pe glume și am crescut în Galați. Totuși, timp de doi ani, eu nu am avut dantură, și mi se spunea „Ahaha, nu ai dinți!”, a mărturisit tânărul pe Twitch, scrie .

În plus, creatorul de conținut are opt implanturi și două reconstrucții faciale și recunoaște că are unele momente în care îi este rușine să zâmbească. Iubitul Oanei Matache a mers la psiholog, fiind afectat de această traumă.