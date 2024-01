Caz terifiant în Timișoara: o femeie s-a spânzurat după ce a stat mai multe zile cu fiul mort în casă

Un caz de-a dreptul șocant a avut loc în Timișoara. O femeie s-a spânzurat în propria locuință, după ce ar fi stat mai multe zile cu fiul mort în casă. Ce se ascunde în spatele tragediei.

O femeie s-a spânzurat după ce a stat mai multe zile cu fiul mort în casă, la Timișoara

Ancheta dramei din orașul de pe Bega scoate la iveală detalii cutremurătoare. Astfel, se pare că fiul femeii, un tânăr de 24 de ani, ar fi decedat în urma unor crize epileptice. Întrucât nu a putut face față durerii, .

ADVERTISEMENT

O vecină a fost cea care a alertat autoritățile. Pompierii au spart, marți, 9 ianuarie, ușa unui apartament dintr-un bloc de pe Aleea Sănătăţii din Timişoara. Aici au găsit un băiat mort în pat și o femeie spânzurată în bucătărie, informează .

”Eu am acum am aflat, când o venit de la salvare, am auzit când o spart ușa. Eu nu i-am mai văzut pe ei de vreo două săptămâni. Când am auzit ce s-a întâmplat parcă așa, am rămas șocată”, spune o vecină, pentru .

ADVERTISEMENT

”Azi (n.r. marți, 9 ianuarie), în jurul orei 17:40, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că într-un imobil de pe Aleea Sănătăţii din Timişoara au fost găsiţi decedaţi o femeie, în vârstă de 49 de ani, şi fiul acesteia, în vârstă de 24 de ani”, a transmis IPJ Timiş.

Informațiile din această anchetă spun că tânărul ar fi avut probleme de sănătate. Este posibil să fi murit în somn. Ulterior, femeia nu a suportat să-și piardă fiul și și-ar fi pus capăt zilelor.

ADVERTISEMENT

Mama care s-a sinucis, lovită de mai multe tragedii

, pe lângă cea a pierderii copilului. Ea ar fi fost într-o depresie, după ce, în urma cu doar câteva luni, i-au murit și părinții.

Cei de la IPJ Timiș spun că echipajul medical sosit la fața locului nu a identificat urme de violenţă pe corpul victimelor, nici suspiciuni cu privire la cauzele decesului.

ADVERTISEMENT

Trupurile neînsuflețite ale celor două victime au fost transportate la Institutul de Medicină Legală pentru a se stabili cu exactitate cauzele deceselor. În prezent, polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.