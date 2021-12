Ce a făcut băiatul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian în amintirea regretatului artist. Gestul său i-a emoționat pe fani

Alin Gabriel Matei a ajuns la sufletul fanilor regretatului Petrică Mîțu Stoian.

Băiatul de suflet al artistului a făcut un gest emoționant în memoria acestuia.

A lansat o melodie și un videoclip în care a folosit mai multe fotografii ale interpretului de muzică populară.

după ce a aflat că Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață. Tânărul a trecut greu peste acele momente. După ce s-a mai liniștit a decis să facă un gest care i-a emoționat pe fanii regretatului interpret de muzică populară.

Alin Gabriel Matei a lansat o piesă și un videoclip Este vorba despre o piesă care are un titlu sugestiv, “E pustie pădurea fără glas de turturea”. În videoclip, acesta a folosit mai multe fotografii ale regretatului artist.

Lansarea a avut loc de Sfântul Andrei.

“NOU❤️‍🩹În memoriam Petrică Mîțu Stoian !”, a scris Alin Gabriel Matei pe pagina sa de Facebook.

“Nu s-a gândit nimeni că este ultima filmare”

Petrică Mîțu Stoian și Alin Gabriel Matei se cunoșteau de ani buni. S-au întâlnit pe vremea când Alin era copil și participa la un concurs. Regretatul interpret de muzică populară nu a avut copii, dar l-a îndrăgit pe Alin imediat și l-a considerat băiatul său de suflet.

“Atunci când am aflat că este în juriu m-am dus cu teamă pentru că era direct. -Tu cânți, continuă cu ceea ce ai de făcut tu. Nu cânți, pune mâna învață carte. Ei bine, după ce am cântat a avut cuvinte de laudă, am schimbat numere de telefon, ne-am împrietenit m-a ajutat mult”, declara Stoian pentru

I-a îndrumat cu atenție pașii în carieră și l-a ajutat cu tot ce a putut. Cei doi au cântat împreună de nenumărate ori la diferite evenimente. Cu doar câteva zile înainte de moartea fulgerătoare a lui Petrică Mîțu Stoian, participaseră împreună la o filmare.

“Chiar spunea ca va fi ultima filmare, dar noi când am auzit nu ne-am gândit că așa avea să fie. ne gândeam că e o vorbă spusă la supărare, poate de la oboseală, în niciun caz că s-ar putea întâmpla o așa tragedie. Nu s-a gândit nimeni ca este ultima dată”, a mai spus tânărul potrivit sursei citate.