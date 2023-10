Ce a făcut Bănel în situația lui Olaru. „I-am zis doctorului și lui Meme”

Oficial, FRF a transmis în ziua meciului că fotbalistul s-a accidentat și va rămâne în afara lotului, pentru că selecționerul Edi Iordănescu nu s-ar putea baza pe serviciile mijlocașului. Între timp, Meme Stoica a reacționat dur și anunțat că el nu știe de nicio accidentare a lui Denis Olaru, astfel că scandalul a izbucnit imediat.

Ce a făcut Bănel în situația lui Olaru, când era accidentat la națională

„Darius acuză probleme medicale și, în urma consultării staff-ului medical, s-a luat decizia ca mijlocașul să nu facă parte din lot la meciul cu Andorra pentru a nu risca o accidentare mai gravă”, se arăta în comunicatul prezentat de FRF. Inclusiv medicul echipei naționale, Pompiliu Popescu, a insistat că fotbalistul nu merita forțat, pentru a nu fi accidentat de ”țărănoii din Andorra”.

ADVERTISEMENT

Aflat în studioul Fanatik Superliga, Bănel Nicoliță a explicat că și el s-a confruntat cu o situație similară, moment în care a ieșit public și a recunoscut accidentarea. De altfel, Horia Ivanovici și invitații săi nu înțeleg de ce Denis Olaru nu dă dovadă de personalitate și nu explică public care e adevărul: a fost accidentat, sau nu?

„Am avut aceeași situație cu Olaru. Și eu m-am accidentat înaintea unui meci important. La fel, m-a sunat domnul Meme, m-a întrebat cum sunt. I-am spus, am fost la antrenament, am făcut entorsă și am cum să duc mai departe. Am vorbit cu doctorul, am ieșit la interviu, au chemat cine dădea meciul atunci, în programul naționalei eram, cum e Olaru.

ADVERTISEMENT

L-am sunat pe Meme cu o zi înainte de meci și am stabilit cu domnul doctor Pompiliu Popescu, i-am spus că nu pot să duc, am mai încercat o dată, am zis că nu pot. Am dat interviu direct după ce m-am consultat cu doctorul naționalei și cu nea Piți. Apoi am mers la interviu și am spus, uite domnule, nu pot.

Așa e normal. Așa mi se pare normal, ca un jucător cu personalitate ca Olaru…la FCSB când ești căpitan trebuie să ai personalitate, fratele meu Trebuie să ieși în față să spui lucrurilor pe nume, nu contează dacă deranjezi sau nu”, a declarat Bănel Nicoliță. În discuție a intervenit Horia Ivanovici, care a subliniat că, cel mai probabil, Olaru se teme să nu supere pe cineva când va prezenta adevărul.

ADVERTISEMENT

„Poți să spui, eram accidentat. Se supără Meme, asta e, că n-a știut, e treaba lui Meme că se supără. Sau, ieși și spui domnule am fost accidentat, se deranjează Meme și îmi trece. Sau, poți să spui, puteam să joc, dar nu știu de ce domnul Iordănescu m-a lăsat în tribună, este decizia lui. Atunci e clar că orice spui pe cineva deranjezi”, a explicat Horia Ivanovici.

Meme Stoica nu știe ca Olaru ar fi fost accidentat

În urmă cu o zi, Meme Stoica a „luat foc” în studioul Orangesport, anunțând că nu știe că Olaru să fi fost accidentat. „Eu n-am vorbit cu Olaru, dar vreau să spun următoarea chestie. Dacă Olaru s-a antrenat ieri normal, atunci e bătaie de joc. Dacă nu s-a antrenat ieri normal, e ok. Știu sigur ce am citit din comunicatul FRF.

ADVERTISEMENT

A spus doctorul lor doctorului nostru că acum două zile ar fi avut o mică problemă la antrenament. Repet, dacă ieri s-a antrenat normal, înseamnă că n-a avut nicio problemă. Au spus că nu face parte din lot, în urma unei accidentări. Adică e în tribună! La antrenamentul de alaltăieri ar fi simțit ceva, dar nimic special. Nu știu dacă a plecat azi sau nu din cantonament. Nu mă interesează. Azi e duminică, e liberă echipa de club.

Vineri a simțit ceva. Dacă sâmbătă s-a antrenat normal, atunci e bătaie de joc că azi a fost anunțat că stă în tribună. Dacă vineri a depistat medicul naționalei, nu ar fi trebuit să se antreneze sâmbătă și să fie eliberat ca să vedem ce are. Eu trag concluzia că nu are nimic pentru că nu am fost informați”, a răbufnit Meme Stoica.

Fanatik SuperLiga este realizată și moderată de Horia Ivanovici și este LIVE pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Țineți minte! Emisiunea Fanatik SuperLiga se vede live doar pe home page-ul www.fanatik.ro. Desigur, pentru cei care vor să revadă emisiunea, sau din diverse motive nu au reușit să o urmărească, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

Premiera va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), pagina facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii) și pe pagina de Facebook Fanatik (nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).