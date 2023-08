Ce a făcut Georgiana Lobonț după ce a aflat că a pierdut sarcina. Mesajul sfâșietor: „Nu mă doare nimic, decât sufletul”

Georgiana Lobonț a oferit detalii despre ziua în care a fost anunțată că a pierdut sarcina. Deși a trecut prin momente groaznice, seara a fost nevoită să iasă în oraș. Cum au consolat copiii ei și decizie radicală a luat artista?

Ce s-a întâmplat cu Georgiana Lobonț după ce a pierdut sarcina

Fericirea fără margini trăită de Georgiana Lobonț în ultima lună a fost întreruptă brusc de o veste cumplită. Luni, 31 iulie 2023, însă nu a găsit puterea să vorbească despre acest lucru decât aproape două zile mai târziu.

Însoțită de cei doi copii ai săi, a mers la un control de rutină, iar frățiorii așteptau nerăbdători să audă inimioara bebelușului. Din nefericire, aceasta se oprise, iar pentru vedetă au urmat clipe greu de trăit pentru orice femeie care își dorește să devină mamă.

„Aici i-am arătat lui Rareș filmare cu mine ca să vadă că sunt bine. A urmat procesul de aspirare a embrionului care s-a oprit din evoluție. Pe tot parcursul procedurii am fost adormită și nu am simțit nimic. Acum sunt bine, nu mă doare nimic, decât sufletul…”, a spus Georgiana Lobonț

Cu sufletul greu, a fost nevoită să-și adune puterile, iar seara a ieșit în oraș. În familia vedetei erau două evenimente de sărbătorit: ziua de naștere a soacrei sale și aniversarea a șapte ani de la nunta cu Rareș Ciciovan. Însă durerea nu a putut fi reprimată decât până a ajuns în pat, după cum a mărturisit Georgiana Lobonț.

„În ziua respectivă, adică luni… eram într-o stare de șoc și nu am conștientizat ce mi s-a întâmplat…Seara am ieșit cu familia pentru că am împlinit 7 ani de căsătorie și o sărbătoream și pe soacra mea…Dar când a venit noaptea nu am putut să dorm…

Atunci am avut stări de conștientizare și durere… mai mult psihic, nu e fizic. În același timp, sarcina era micuță. Avea 7 săptămâni când s-a oprit. Mai am prietene care au trecut prin asta. Multe femei trec prin această situație.

Dar este important să știm să gestionăm frumos. Trebuie să privim partea plină a paharului și să nu facem o dramă care tot pe noi să ne afecteze mai apoi. Sunt cu fruntea sus și recunoscătoare lui Dumnezeu pentru tot ce am”, a dezvăluit Georgiana Lobonț.

Ce i-au spus copiii atunci când au aflat vestea

Ulterior, cântăreața a publicat o imagine în care apar Edi și Irina, copiii săi și a dezvăluit că ei sunt cei care îi dau puterea de care are nevoie pentru a merge mai departe. Mai mult, Georgiana Lobonț a mărturisit că cei mici au dat dovadă de multă maturitate la aflarea veștii. Ei au consolat-o primii.

„Pentru ei viața noastră are sens. Datorită lor trece mai frumos și cu bucurie și fericire. Ei ne dau putere și dorință de a merge mai departe și de a face lucruri frumoase de care să fie mândri. Ei au fost consolarea mea.

Edi mi-a zis, ‘Lasă, mami, că și alte femei trec prin asta. O să fie bine’. Irina a continuat, ‘Bine că ne ai pe noi, mami’. Aceste cuvinte mi-au rămas printate în cap în acel moment. Și mi-am dat seama de maturitatea lor, deși sunt mici. Ei mi-au adus primul zâmbet pe față cu aceste vorbe. De ce să fiu supărată? Viața merge mai departe”, a povestit Georgiana Lobonț.

Decizia radicală luată de Georgiana Lobonț: „Am să țin cont”

De altfel, Georgiana Lobonț a luat o decizie radicală. A afirmat că deși a pierdut sarcina, viața merge înainte, la fel și cariera sa. Totuși, regretă că s-a grăbit să-și împartă bucurie cu publicul și

„Activitatea mea continuă. Cursul vieții noastre o să meargă la fel ca înainte. Nu putem avea doar bucurii. Poate trebuia să fiu mai rezervată cu bucuria noastră. Cineva mi-a spus că fericirea are nevoie de liniște. Cred că am să țin cont de acest lucru”, a precizat Georgiana Lobonț.

Pe de altă parte, artista le-a mulțumit tuturor pentru mesaje și gânduri bune, dar a cerut să i se respecte intimitatea și durerea, deoarece îi face rău să vorbească mai mult despre subiect. „Tot ce îmi doresc este să nu mă stresați cu telefoane și cu întrebări pentru că nu-mi doresc să mă încarc negativ.

Eu mă repet, privesc partea bună a acestei situații. Dumnezeu încearcă doar pe oamenii care știu că pot duce. Am multe proiecte în derulare și cred că îmi fac foarte bine în aceste momente”, a completat Georgiana Lobonț.