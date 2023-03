Ce a făcut văduva lui Mihai Șora la două zile de la înmormântarea filosofului. Unde a fost surprinsă Luiza Palanciuc

Mihai Șora a încetat din viață la vârsta de 106 ani. Celebrul filosof a murit pe 25 februarie, iar tragicul anunț a fost făcut chiar de către soția sa, Luiza Palanciuc, într-o postare pe pagina de Facebook. Aceasta se arăta devastată de pierderea suferită, iar asta s-a putut vedea și la înmormântare.

Ce a făcut Luzia Palanciuc la două zile după ce Mihai Șora a fost înmormântat

Regretatul filosof a fost condus pe ultimul drum la începutul săptămânii. iar în tot acest timp, soția sa, Luiza Palanciuc a plâns fără oprire. De asemenea, nu puțini au fost cei prezenți pentru a-i aduce un omagiu.

Ce se întâmplă acum, la două zile de la înmormântare? Se pare că Luiza Palanciuc este mai mereu singură și are și lucruri re de rezolvat. Aceasta a fost surprinsă de paparazzi de la cancan.ro, în cursul zilei de joi, în timp ce mergea la Casa de Pensii.

Acolo, aceasta a stat timp de vreo cinci minute, iar mai apoi a luat un taxi și s-a retras la Biserica Albă, acolo unde sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mihai Șora a fost depus înainte ca înmormântarea să aibă loc. Dacă la Casa de Pensii, Luiza Palanciuc a stat doar cinci minute, iată că în biserica, soția lui Mihai Șora a petrecut ceva timp.

Aceata a aprins o lumânare și de asemenea, a făcut și rugăciune. Mai apoi, o persoană cunoscută a apărut în peisaj, iar Luiza a mai stat la povești. În jur de o oră jumate, cam atât a stat aceasta în biserică, scrie , iar mai apoi s-a retras spre casă.

Fiul lui Mihai Șora, Tom Șora a fost și el prezent la eveniment, alături de nepotul filosofului. Bărbatul și a ținut un discurs în care a acuzat-o pe Luiza Palanciuc că l-ar fi îndepărtat de tatăl său în ultimii zece ani.

Fiul lui Mihai Șora, acuzații dure la adresa Luizei Palanciuc

Mai exact, acesta spunea că legătura dintre cei doi ”a fost total blocată”, iar el nici măcar nu putea să dea un telefon sau să îi vorbească tatălui său, deși a încercat să facă acest lucru constant. Cei doi s-au văzut de abia la demonstrațiile din luna august 2019 și nicidecum într-o casă.

”Relația familiei noastre cu tatăl nostru a fost sistematic împiedicată în ultimii 10 ani. Nu am putut lua legătură cu el, nici telefonic, nici prin email, legătura ne-a fost total blocată. Nu puteam să dau telefon, să vorbesc cu el, eram cenzurați.

Am încercat de nenumărate ori în acești 10 ani să iau contact cu el, dar nu am putut. Acum trei ani am făcut o chestie specială. Am venit neanunțat când erau demonstrațiile din august, 2019. Am venit spontan și acolo, practic, am vorbit cu tatăl meu. Până la urmă, printr-o minune, am reușit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă la noi”, spunea fiul filosofului, care a fost oprit de un preot în timpul slujbei.