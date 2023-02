Scandal la înmormântarea lui Mihai Șora. Fiul acestuia, acuzații grave la adresa soției filosofului, preotul a intervenit pentru a-l potoli. Video

Marți, 28 februarie, , pe Aleea Scriitorilor din Cimitirul Bellu. Filosoful a murit sâmbătă, la vârsta de 106 ani. O slujbă religioasă a avut loc la Biserica Albă din Bucureşti.

Fiul lui Mihai Șora, scandal la înmormântarea tatălui său. Acuzații grave la adresa soției filosofului

a avut parte de un moment tensionat. Tom Șora, fiul filozofului, a luat cuvântul la finalul slujbei. Totul s-a întâmplat la finalul ceremoniei, când unul dintre preoți a anunțat că urmează înmormântarea la Cimitirul Bellu.

De la microfon au urmat acuzații grave la adresa soției filosofului. Tom Șora a spus că a aflat despre moartea tatălui său ”cu totul întâmplător”. El a mai acuzat faptul că relația lui Mihai Șora cu copiii lui a fost împiedicată în ultimii ani de viață ai filosofului.

”Eu sunt Tom Șora, fiul lui Mihai Șora. Am venit aici pentru comemorarea tatălui meu. Nu am venit singur, am venit cu nepotul lui Mihai Șora, se află acolo în față, Alexandru, și cu strănepotul lui, Nico, se află lângă el. Am venit și în numele surorii mele, Sanda Șora, care nu a putut veni din motive de sănătate.

Nu aș fi ținut acest discurs, dacă nu m-aș fi simțit obligat să fac lucrul acesta. Este o intervenție spontană, am improvizat-o acum, pentru că am de spus niște lucruri care trebuie spuse, chiar dacă în cadrul acesta au fost spuse astăzi numai foarte, foarte, frumoase cuvinte aduse spiritului elevat al lui Mihai Șora. Eu voi spune alte lucruri. Scurte.

Am aflat de moartea tatălui meu cu totul întâmplător. Și anume, o cunoștință a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tatăl meu. Eu locuiesc, cu toții locuim în Germania. Sora mea mi-a spus sâmbătă seară că a murit tatăl nostru. Deci, nu am fost înștiințat că a murit”, a spus fiul lui Mihai Șora.

Intervenția lui Tom Șora

Tom Șora, săgeți către soția lui Mihai Șora: ”Relația familiei noastre cu tatăl nostru a fost sistematic împiedicată în ultimii 10 ani”

Tom Șora s-a referit, în discursul de la căpătâiul lui Mihai Șora, și la relația dintre el și tatăl lui. Acesta nu s-a mai putut abține și a acuzat-o pe Luiza Palanciuc că ar fi blocat legătura dintre el și părintele lui.

Fiul lui Mihai Șora a mai povestit cum s-a întâlnit cu tatăl lui în 2019, într-un moment în care a venit neanunțat. Cei doi au vorbit într-un local, nu au mers acasă. El spera atunci că relația dintre el și filosof se va schimba, însă s-a înșelat.

”Relația familiei noastre cu tatăl nostru a fost sistematic împiedicată în ultimii 10 ani. Nu am putut lua legătură cu el, nici telefonic, nici prin email, legătura ne-a fost total blocată. Nu puteam să dau telefon, să vorbesc cu el, eram cenzurați.

Am încercat de nenumărate ori în acești 10 ani să iau contact cu el, dar nu am putut. Acum trei ani am făcut o chestie specială. Am venit neanunțat când erau demonstrațiile din august, 2019. Am venit spontan și acolo, practic, am vorbit cu tatăl meu. Până la urmă, printr-o minune, am reușit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă la noi”, a mai pus fiul filosofului.

Declarațiile fulminante ale lui Tom Șora au fost oprite de intervenția unui preot care a participat la slujbă. ”Am sperat că relația se va normaliza și vom putea vorbi din nou normal, adică la telefon, că voi putea vorbi personal cu tatăl meu, care acum 3 ani era lucid, se putea foarte bine vorbi cu el.

După vreo două săptămâni, după ce m-am întors în Germania, am dat telefon să văd ce mai face, cum îi merge, imposibil nu am mai putut vorbi cu el”. În acest moment intervine preotul: ”Vă rog să găsiți un alt spațiu pentru asta, suntem în biserică și e slujba de înmormântare”, spune părintele.

”Aveți dreptate. Îmi cer scuze. Dumnezeu să-l odihnească și, cu tot respectul, mă scuzați pentru această întrerupere”, este replica lui Tom Șora, care își încheie în acel moment discursul.