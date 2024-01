Ce a găsit o femeie sub scările casei în care locuia. Când a dat placajul la o parte a rămas fără respirație

O femeie a fost uimită să descopere o cameră secretă „la fel de mare ca și apartamentul ei” sub propria locuință. O încăpere secretă care mirosea îngrijorător.

Drumul spre subsolul ascuns

Femeia, Erin Cloudy, lucra la un proiect de renovare a proprietății sale din Sussex, în , veche de 250 de ani, când a dat pas cu pas peste un spațiu subteran masiv. Creatoare de conținut, ea a postat imaginile sinistre pe , iar de atunci a adunat un număr impresionant de 10,3 milioane de vizualizări în mai puțin de 24 de ore.

ADVERTISEMENT

Erin Cloudy s-a filmat coborând o scară de piatră și ghemuindu-se pentru a se strecura printr-un spațiu îngust pentru a intra în pasajul ascuns. Ea a mers pe un coridor secret și a găsit o ușă veche care obișnuia să facă legătura cu strada de afară.

Proprietara șocată a ajuns în cele din urmă la subsolul ascuns, unde era un șemineu uriaș, un spațiu de locuit mare și ferestre închise cu scânduri. Ea a scris în postare: „Deci apartamentul meu este un apartament la subsol, nu s-a menționat nimic despre existența acestui spațiu, nici verbal, nici în acte”, scrie

ADVERTISEMENT

„Am fost curioși cu privire la depozitul de sub scări și am decis să aruncăm o privire. Odată ce am pătruns și am găsit scările, am explorat o mulțime de tuneluri subterane ciudate care miroseau ca naiba”.

Un loc unde s-a cultivat marijuana?

Din discuțiile cu vecinii, Erin a aflat că subsolul de sub ea ar fi fost folosit pentru a cultiva marijuana în urmă cu 10 sau 15 ani. În cele din urmă, locul a fost percheziționat și închis, fără ca Erin să fie informată de existența lui.

ADVERTISEMENT

„Am găsit această cameră frumoasă chiar sub sufrageria mea. După ce am vorbit cu noii mei vecini, s-a dovedit că subsolul ar fi fost o presupusă fabrică de canabis acum 10 sau 15 ani și a fost percheziționată și sigilată”.

„De atunci am mai găsit încă două uși misterioase și o altă scară afară pe care cu siguranță o voi verifica în curând”, a adăugat ea. Femeia s-a întrebat ce trebuie să facă cu locul secret găsit. „Este al meu? Să îl revendic?”.

ADVERTISEMENT

În videoclip, partenerul lui Erin poate fi auzit spunând: „E la fel de mare ca apartamentul tău, aici jos”. „Este o ușă acolo care dă în stradă”, a continuat el.

„Cineva a fost ucis acolo”

Utilizatorii rețelelor de socializare au fost uimiți de imagini, iar postarea a adunat de atunci aproape 9.000 de comentarii. Un internaut a comentat: „Fată, ai găsit o casă cu totul nouă”.

„O întreagă cameră secretă este o nebunie totală”, a scris altul Altcineva a spus: „Am văzut toată camera, mi-am dorit atât de mult să găsesc așa ceva în casa mea când eram copil”. „Singurul meu gând a fost: cineva a fost ucis acolo”, a scris un alt utilizator speriat pe rețelele de socializare.